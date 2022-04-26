Steam Deck 掌机推出锁屏 PIN 码功能，正式支持 fTPM 可刷 Win11

IT之家 4 月 26 日消息，Valve 为 Steam Deck 掌机发布了最新的正式版系统更新，带来了锁定屏幕界面，用户可设置 PIN 码保护设备。

此外，该更新还添加了一些其他受欢迎的功能。例如成就页面优化，Valve 表示现在“加载速度更快，导航更容易”。

本次更新还推出了 21 种语言和布局的本地化键盘，用户可以同时启用多个键盘，中文键盘即将上线。

Steam Deck 现已支持具有多个窗口的游戏和应用。如果玩家在游戏中按下 Steam 按键，则会弹出切换窗口的新选项。

IT之家了解到，SteamOS 还进行了一系列优化和调整：