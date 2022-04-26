Steam Deck 掌机推出锁屏 PIN 码功能，正式支持 fTPM 可刷 Win11

IT之家 4 月 26 日消息，Valve 为 Steam Deck 掌机发布了最新的正式版系统更新，带来了锁定屏幕界面，用户可设置 PIN 码保护设备。
此外，该更新还添加了一些其他受欢迎的功能。例如成就页面优化，Valve 表示现在“加载速度更快，导航更容易”。
本次更新还推出了 21 种语言和布局的本地化键盘，用户可以同时启用多个键盘，中文键盘即将上线。
Steam Deck 现已支持具有多个窗口的游戏和应用。如果玩家在游戏中按下 Steam 按键，则会弹出切换窗口的新选项。
IT之家了解到，SteamOS 还进行了一系列优化和调整：
如果插入的充电器充电速度低于最低标准，Steam Deck 将会向玩家发出警告；
LED 灯在插入 / 拔出后会变暗几秒钟，夜间使用更护眼；
在空闲或使用频率非常低的情况下，电池寿命得到了改善；
改进了 Type-C 扩展坞、充电器和 SD 卡的兼容性；
SD 卡格式化界面已可测试卡的存储空间是否比宣传的少；
快速访问菜单的“性能”选项卡中现在提供了不封顶的帧速率选项；
添加了 fTPM 支持，允许安装 Windows 11；
添加了 Half-Rate Shading 实验选项，将 2x2 可变速率着色强制应用到现有游戏中，以节省电量；
整体稳定性有所提升。