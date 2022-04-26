男子利用苹果 AirTag 最终找回丢失行李，航空公司不能“抵赖”了

IT之家 4 月 26 日消息，据 Apple Insider 报道，一名男子使用他的苹果 AirTags 追踪丢失的行李，并向丢失行李的航空公司提供了令人信服的论据。

Elliot Sharod 于今年四月前往南非参加他的婚礼。然而，当他回到旅行的起点都柏林时，他的行李却神秘地消失了。

丢失的三个袋子里装着他婚礼上的物品 —— 客人的手写笔记、婚礼请柬、行程。然而，每个袋子都包括了一个 AirTag 追踪器。

苹果设计的物品追踪器足够小，几乎可以隐藏在任何地方。Sharod 把它藏在袜子里。

Sharod 在回家期间一直在积极追踪他的行李，并指出拥有“稳健”的行程，行李被带到了多个机场。

但这些袋子从未运到都柏林。取而代之的是，他们在德国法兰克福结束，并被转移到了一个门区。

Sharod 联系了爱尔兰航空公司，告知他们行李丢失了。爱尔兰航空回应说，他们会将这些行李从法兰克福运送到伦敦，然后再送到 Sharods 在萨里的家中。

最终，其中两个袋子确实出现了，但第三个袋子仍然不见了。Sharod 指出，这个包被送到伦敦的一个地点，几天后又被搬到了街道上的另一个地点。

在爱尔兰航空公司试图找到这个包失败后，Sharod 开始在他的推特上发布关于这次经历的更新。

他称航空公司对这种情况的反应令人震惊，并制作了一份 PowerPoint 演示文稿，突出显示了行李被追踪的位置。

下面是视频：

美国 CNN 报道后，Sharod 在 4 月 22 日晚上收到了他丢失的包裹。

苹果在 2021 年 4 月的春季活动中推出了 AirTag 追踪器。这些新设备旨在帮助用户跟踪原本没有智能功能的物体，例如背包和钥匙。他们利用最新款 iPhone 中的 UWB 芯片通过更佳的精确度找到丢失的设备。

单个设备的 AirTag 售价为 39 美元，一包四个售价 99 美元。客户可以在他们的 AirTag 上镌刻四个文字字符或从几个表情符号中进行选择。