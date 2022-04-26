微软 Win10 KB5011831 补丁 (20H2/21H1/21H2) 发布：修复黑屏问题，改进安全启动组件（附完整更新内容）

新增功能，添加了为 Windows 的安全启动组件提供服务的改进。

对于已加入混合 Azure AD Autopilot 方案，将 Azure Active Directory (Azure AD) 注册的超时时间从 60 分钟更改为 90 分钟。这也解决了在超时时导致异常的争用条件。

解决了某些销售点终端在重启期间遇到最多 40 分钟的 OS 启动延迟的问题。

解决了导致 Kerberos 身份验证失败且错误为“0xc0030009 (RPC_NT_NULL_REF_POINTER) ”的问题。当启用远程凭据防护时，客户端计算机尝试使用远程桌面协议 (RDP) 连接到另一台计算机时发生这种情况。

解决了阻止您更改登录到 Windows 设备时已过期的密码的问题。

解决了在应用不需要重启的 Windows Defender 应用程序控制 (WDAC) 策略时可能导致 Windows 停止工作的问题。

解决了阻止在 Microsoft Foundation 类 (MFC) 对话框中实例化版本 11 及更高版本的 Microsoft RDP 客户端控制的问题。

解决了重命名文件并按 Enter 键后可能导致 Microsoft OneDrive 文件失去焦点的问题。

解决了未单击、点击或鼠标显示新闻和兴趣面板的问题。

解决了使用 Netdom.exe 或 Active Directory 域和信任管理单元列出或修改名称后缀路由时可能发生的问题。这些过程可能会失败。错误消息是“系统资源不足，无法完成请求的服务。在主域控制器模拟器上安装 2022 年 1 月安全更新后，会出现此问题 (PDCe) 。