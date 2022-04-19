微软放话，Win10 最新最稳定版本 21H2 开始全面推送

IT之家 4 月 19 日消息，据 Neowin 报道，尽管现在更关注 Windows 11 及其新功能，例如 Android 应用支持、标签式文件资源管理器和有争议的任务栏升级，但微软并没有忘记 Windows 10 系统。之前版本的操作系统远未“消亡”（况且仍然占据 80% Windows 市场），其 Windows 10 最新的 21H2 稳定版本现已准备好面向更多用户推送。

微软已使用新的状态通知更新了 Windows 10 运行状况仪表板页面。据该公司称，Windows 10 版本 21H2 现已准备好进行广泛部署，每个 Windows 10 用户都可以通过 Windows Update 进行升级。

如果用户使用 Windows 10 版本 2004 或更高版本，安装 21H2 版本不会花费很长时间。与发布的所有先前“功能包升级”一样，Windows 10 版本 21H2 是小型的“启用包”，几乎没有很显著的变化。获取版本 21H2 就像安装常规累积更新补丁一样。此外，最新的 Windows 10 版本不包含硬件要求的变化，这意味着所有兼容的计算机都可以毫无问题地获得更新。

微软表示 Windows 10 版本 21H2 没有已知问题，但这并不意味着该操作系统完美无缺。该公司解决了之前阻止 Windows 10 用户安装 21H2 版本的一些错误 Bug。

根据官方文档，微软有望在 2022 年 5 月 10 日结束对 Windows 10 版本 20H2 的支持。如果用户使用此版本，最好升级到 Windows 10 版本 21H2，以使操作系统保持最新并安装所有必要的安全补丁。微软还计划在 2025 年 10 月 14 日完全停止 Windows 10 的技术支持。