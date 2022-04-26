《使命召唤》一年流失 5000 万玩家，月活用户仍有 1 亿

IT之家 4 月 26 日消息，《使命召唤》的玩家正在流失。根据动视今天发布的 2022 年第一份投资者报告显示，整个《使命召唤》游戏的用户在 2021 年和 2022 年急剧下降。由于《使命召唤：战区》的巨大人气，该系列游戏在 2021 年达到了 1.5 亿月度活跃用户，但在一年内失去了 5000 万玩家。

现在，《使命召唤》有大约 1 亿名月度活跃玩家，虽然数量仍然很庞大，但这是该系列游戏自 2020 年发布《使命召唤：战区》以来玩家数下降最多的一次。动视将其归因于《使命召唤：先锋》令人失望的销量和《使命召唤：战区》的“低参与度”。动视曾提到《使命召唤：先锋》的销量低于往常，但考虑到《使命召唤：战区》是免费游戏，而且可能代表了《使命召唤》玩家的最大部分，可能应该负有更大责任。

5000 万的玩家流失反映了《使命召唤：战区》这一年来的更新令人失望，包括无聊的赛季，烦人的平衡性问题以及首发时一堆 bug 的新地图，甚至在推出几周后也没有被修复。

IT之家了解到，动视似乎越来越多地把希望寄托在《使命召唤》的粉丝喜爱的开发商 Infinity Ward 身上，该工作室正在开发 2019 年《使命召唤 16：现代战争》的续作《使命召唤 19：现代战争 2》以及《使命召唤：战区 2》，后者将从零打造，带来突破性的创新。