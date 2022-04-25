从零开始的《使命召唤：战区》，动视暴雪证实 COD 新作将于今年揭晓

IT之家 4 月 25 日消息，动视暴雪今天发布了 2022 年第一季度财报。证实新的《使命召唤：战区》将与下一个正代《使命召唤》游戏（新的现代战争）一一同开始从零开始进行开发。

动视在财报中表示:“《使命召唤》团队在第一季度为先锋和战区带来了实质性的玩法改进。由 Infinity Ward 主导的 2022 版付费游戏和战区开发进展非常顺利。

“今年的《使命召唤》是 2019 年《现代战争》的续集，是迄今为止最成功的《使命召唤》游戏，将是该系列历史上最棒的体验。”

“全新的免费游戏 ——《战区》（续作），将与付费游戏一起从零开始制作，将带来开创性的创新，并将于今年晚些时候公布。”

动视并未透露太多内容，只是表示新作是《现代战争》续集，而下一个《战区》将会带来“全新体验”，所以还不清楚新的《战区》是全新版本还是对现有《战区》的重大更新。

IT之家了解到，今年 2 月时，动视官宣了《使命召唤 19》和《使命召唤：战区 2》，均由 IW 采用新的引擎主导开发。当时动视称《使命召唤：战区 2》将是对大逃杀玩法的巨大进化，带来全新的游玩空间和新的沙盒模式。

除了《使命召唤》端游外，动视还在开发《使命召唤：战区》的手游版本。近日 IW 官推预热《使命召唤 19：现代战争 2》，据爆料，该作故事将发生在南美洲，聚焦打击哥伦比亚毒枭的故事。

消息人士称，单人游戏的故事是“现代战争 2019 年战役的一个更难的版本”，将会拥有更多的近距离战斗（近身格斗），烧脑的决策，和经典的使命召唤定格时刻，粉丝们可以期待一下。

在今年 2 月与《使命召唤》方面的谈话中，Infinity Ward 表示，现在所有致力于《使命召唤》的团队都在使用相同的引擎，所以未来将《使命召唤》整合到《Warzone》中应该不会有太大意外。