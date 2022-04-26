报告：失去华为订单，韩国半导体在中国市场占有率正在下降

韩国全国经济人联合会（The Federation of Korean Industrie）25 日在报告中表示，韩国半导体企业在世界最大的半导体市场 —— 中国的占有率从 2019 年美国开始限制对其半导体供应后开始下降。

据 BusinessKorea 报道，报告称，存储芯片占韩国企业产品的最大份额，随着供应受到限制，中国开始增加非存储芯片的进口，减少存储芯片的进口。

2021 年，中国大陆半导体进口同比增长不低于 37.2%，而韩国的增长率仅为 6.5%。同时，韩国企业在中国大陆市场的占有率从 2018 年的 24.7% 下降到 2021 年的 19.2%。

韩国半导体产业联合会解释说:“由于受到限制，华为停止购买韩国产存储芯片，这与市场占有率的变化有关。此外，去年的存储芯片价格下降，中对韩国产存储芯片进口额比 2018 年下降了 13.7%。”

报告称，“韩国政府对半导体企业的补贴远远低于其他地区。”例如三星电子和 SK 海力士的销售补助金比率（以今年 6 月为准）分别只有 0.8% 和 0.5%。与之相较，中芯国际的这一比例为 6.6%，华虹集团为 5%，紫光集团为 4%，美光科技为 3.8%，台积电和高通为 3%，英特尔为 2.2%。