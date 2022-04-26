小米 Redmi Note 12 要改名？卢伟冰在线征名，10 Pro 性能升级款即将到来

IT之家 4 月 26 日消息，小米 Redmi Note 系列去年开启了一年两代的产品系列，按常规应该要发布 Redmi Note 12 系列了。
然而小米 Redmi 品牌总经理卢伟冰今日在微博表示有米粉称两代产品名称容易混淆，似乎要给下一代改名了。
从去年起，Redmi Note 系列开启了一年两代的产品策略：一代聚焦极致性能（性能小金刚），一代聚焦全能体验（体验小金刚），用户可以根据自己不同的需求来任意选择。
但还是有米粉反馈，在选购时因为两代产品名称都是数字系列，容易分辨不清。
一年前发布的 Note 10 Pro 的性能升级款即将到来，大家给出出主意：觉得叫什么名字合适呢？
从海报可以看到，下一代的名称可能还是 Redmi Note 开头，只是在最后的数字 12 进行改动，目前尚没有关于新名称的爆料。
IT之家此前报道，小米 Redmi Note 系列迭代新机已入网工信部，型号分别为 22041216UC 和 22041216C。
入网信息显示，两款新机都搭载 6.6 英寸屏，三围也都是 163.64x74.29x8.8mm，分别拥有 4980mAh 和 4300mAh 电池，预装 Android 12 操作系统。
微博博主 @数码闲聊站 称，该系列将是高辨识度、高性能、高续航中端机。
爆料信息称，Redmi Note 迭代系列搭载联发科处理器，不是最新的天玑 8100，可能搭载天玑 1300 芯片。IT之家此前报道，型号为 22041216UC 和 22041216C 的小米新机获得核准公示，可能就是 Redmi Note 12 系列。
卢伟冰近日还发布了一条微博，晒出了“小米手机”的小尾巴，引发网友猜测。