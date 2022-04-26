小米 Redmi Note 12 要改名？卢伟冰在线征名，10 Pro 性能升级款即将到来

IT之家 4 月 26 日消息，小米 Redmi Note 系列去年开启了一年两代的产品系列，按常规应该要发布 Redmi Note 12 系列了。

然而小米 Redmi 品牌总经理卢伟冰今日在微博表示有米粉称两代产品名称容易混淆，似乎要给下一代改名了。

从去年起，Redmi Note 系列开启了一年两代的产品策略：一代聚焦极致性能（性能小金刚），一代聚焦全能体验（体验小金刚），用户可以根据自己不同的需求来任意选择。

但还是有米粉反馈，在选购时因为两代产品名称都是数字系列，容易分辨不清。

一年前发布的 Note 10 Pro 的性能升级款即将到来，大家给出出主意：觉得叫什么名字合适呢？