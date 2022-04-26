交通运输部：已起草加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案

IT之家 4 月 26 日消息，交通运输部今天发布数据显示，目前全国已有 3102 个高速公路服务区建设了充换电基础设施，共建成充电桩约 13374 个，主要集中在京津冀、长三角、珠三角等东部地区，西部及东北地区覆盖率相对较低。

此外，近期交通运输部已和国家能源局等部门，起草了加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案，目前，行动方案正在征求各地意见。

IT之家了解到，交通运输部始终高度重视公路沿线充电设施建设工作。自 2014 年起，先后出台多个文件，部署各地在高速公路服务区增设充电设施。2021 年，又将绿色出行“续航工程”列为交通运输更加贴近民生实事之一，推动各地在主要城市群、都市圈等重点区域的高速公路服务区等交通运输服务场站建设充电桩（站），为群众长距离绿色出行提供便利。

据统计，目前全国已有 3102 个高速公路服务区建设了充换电基础设施，共建成充电桩约 13374 个，主要集中在京津冀、长三角、珠三角等东部地区，西部及东北地区覆盖率相对较低。与新能源汽车的迅猛发展相比，公路沿线充电设施确实存在发展滞后，设置量不够、覆盖面不足等问题。

为服务国家“双碳”战略，方便群众生产生活，加快建设人民满意交通，今年，交通运输部将加快推进公路沿线充电基础设施建设。近期，交通运输部已会同国家能源局等部门，研究起草了加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案，拟按照“桩站先行、以供促需，因地制宜、分类推进，广泛覆盖、适度超前，通用开放、智能高效”的原则，加快形成“固定充电设施为主体，移动充电设施为补充”的公路沿线充电设施网络，不断满足日益增长的电动汽车充电需求。目前，行动方案正在征求各地意见。交通运输部将根据反馈意见修改完善后，尽快印发各地实施，推动公路沿线充电基础设施网络有效覆盖。