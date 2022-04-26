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1399 元起，中兴远航 30 / 30 Pro / 30 Pro+ 正式发布：天玑 810/700 处理器，全系大电池

2022/4/26 12:52:25 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 4 月 26 日消息，中兴今日发布了远航 30 系列手机，共包含远航 30、远航 30 Pro / 30 Pro 畅行版、远航 30 Pro+，售价 1399 元起，4 月 30 日正式开售。

中兴远航 30 Pro+

中兴远航 30 Pro+ 搭载联发科天玑 810 处理器，配备 6.67 英寸 2400×1080 90Hz OLED 屏，拥有 5100mAh 电池，支持 66W 快充。

该机搭载后置 64MP+8MP+2MP 三摄，前置 16MP 居中挖孔镜头，厚度为 8.3mm，重 192g，提供青墨、晨曦、紫霞 3 款配色，支持 NFC，售价为：

  • 8GB + 256GB：2198 元

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中兴远航 30 Pro / 30 Pro 畅行版

中兴远航 30 Pro / 30 Pro 畅行版搭载联发科天玑 810 处理器，配备 6.67 英寸 2400×1080 90Hz LCD 屏，拥有 6000mAh 电池，支持 22.5W 快充。

该机搭载后置 48MP+2MP+2MP 三摄，前置 8MP 居中挖孔镜头，厚度为 9.4mm，重 215g，有曜石黑、浣沙青两款配色，支持侧边指纹识别、3.5mm 耳机孔。其中，中兴远航 30 Pro 畅行版支持 NFC。两款机型售价为：

  • 8GB + 128GB：1698 元

  • 8GB + 256GB 畅行版：1998 元

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中兴远航 30

中兴远航 30 搭载联发科天玑 700 处理器，配备 6.52 英寸 1600×720 90Hz LCD 水滴屏，拥有 4000mAh 电池，支持 10W 充电。

该机搭载后置 13MP+2MP+2MP 三摄，前置 5MP 镜头，厚度为 8.6mm，重 181g，有电光蓝、幻彩珠光、太空灰三款配色，支持侧边指纹识别、3.5mm 耳机孔，售价为：

  • 4GB + 128GB：1399 元

  • 6GB + 128GB：1599 元

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关键词：中兴远航中兴

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