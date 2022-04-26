IntelliJ IDEA 2022.1 正式版发布：支持 Java 18，显著提升 Kotlin 性能（附更新内容）

IT之家 4 月 26 日消息，据 JetBrains 发布，IntelliJ IDEA 2022.1 现已正式推出。 团队今年的第一个主要版本提供了多项增强和大量新功能，将大幅改进产品体验。

此版本引入了有助于依赖管理和冲突解决的 Dependency Analyzer。 Notifcations（通知）工具窗口提供了一种全新方式来接收和存储来自 IDE 的通知。 更新的 New Project（新建项目）向导可以让你更轻松地启动任何规模和复杂性的新项目。 团队使用 Code Author（代码作者）提示升级了 Code Vision 内嵌提示，并默认将其启用，帮助你在编辑器中即时了解代码。团队还添加了对 Java 18 中新功能的支持，并显著提升了 IDE 的 Kotlin 性能。

下面是此版本的亮点解读。

主要更新

新引入的 Dependency Analyzer 提供了有关项目中使用的所有 Maven 和 Gradle 依赖项的信息，并确保增强的依赖项管理、即时冲突解决和轻松的构建配置更正。

Event Log（事件日志）实例被替换为新的 Notifications（通知）工具窗口，更清晰地高亮显示重要和有用的通知。

团队重新设计了 New Project（新建项目）向导界面，为新手和资深用户简化创建新项目的操作。

用户体验

团队实现了改进的 Code Vision 内嵌提示，让你可以直接在编辑器中即时获取代码洞察。 指标列表现在包括 inheritors（继承者）、usages（用法）、code authors（代码作者）和 related problems（相关问题）。 指标现在默认全部启用，可以在 Inlay Hints（内嵌提示）设置中修改。 这些设置也已更新并获得了新的配置 UI。

现在，可以平均分配工作空间并将其拆分为相同宽度的选项卡。

更新的 New Project（新建项目）向导现在提供了重做的 Maven Archetype 项目生成器，其中包含增强的 Archetype 浏览和 Archetype 目录管理。

现在，使用 IntelliJ IDEA Ultimate，你可以将 UML 图导出为其他格式。

重新设计的 Structural Search and Replace（结构化搜索和替换）对话框提供了浏览模板的简单方式和更方便的 UI。

此外，团队还为 IntelliJ IDEA 的无障碍功能 2 引入了许多更新和修正，以更好地满足用户需求。

安全

IntelliJ IDEA Ultimate 2022.1 能够检测易受攻击的 Maven 和 Gradle 依赖项，并建议修正。 这由 Checkmarx Software Composition Analysis 实现，它通过 Package Checker 插件捆绑到 IDE 中。

编辑器

Markdown 编辑器已得到改进，你可以使用间距上的 Run（运行）图标直接从文件运行命令，并使用新的 Copy code snippet（复制代码段）复制代码块。

你现在可以在 LightEdit 模式下重新格式化代码。

团队添加了一个新的 Incorrect formatting（格式设置不正确）检查，可根据项目的代码样式设置检测格式设置问题。

为了确保一致的代码格式设置，Add a space at line comment start（在行注释开始处添加空格）选项已增加自动启用的 Enforce on reformat（强制重新格式化）复选框。

命令行格式化程序现在支持以 dry run 模式验证项目文件。

Java

IntelliJ IDEA 2022.1 支持 2022 年 3 月发布的 Java 18 的新功能。

Java 反编译器已更新，并且现在与 Java 17 版本的兼容性得到提升。

团队添加了对 JUnit 5.7 中引入的新功能的支持，包括对 @EnabledIf / DisabledIf、@NullSource / EmptySource 和 @TempDir 注解的支持。

更新的 Surround with try / catch（使用 try / catch 环绕）模板现在会重新抛出包装到 RuntimeException 中的异常，而不是将其吞下。

Kotlin

IntelliJ IDEA 2022.1 支持 Kotlin 1.6.20，因此在 IDE 中可以使用最新的语言功能。

团队优化了软件包索引，显著提升了 IDE 的 Kotlin 性能。

针对调试 Kotlin 项目，团队为 Smart Step Into（智能步入）功能引入了一些实用改进和更新。

Kover 插件已与 IntelliJ IDEA 集成，确保更好的 Kotlin 代码覆盖率。

Groovy

团队通过添加大部分类 Java 后缀模板改进了 Groovy 的代码补全。

框架和技术

IntelliJ IDEA Ultimate 现在支持 Go 微服务，提供 URL 路径引用、端点、Search Everywhere（随处搜索）和间距图标等功能。

使用 Spring Data MongoDB 时，IntelliJ IDEA 现在将高亮显示 JSON 查询、补全运算符和文档字段，并提供从映射实体到 Database（数据库）工具窗口的导航。

团队改进了对 .proto 文件的支持。 新的意图操作可为未解析的消息引用添加缺少的 import 语句，IDE 将提供补全建议。

IntelliJ IDEA Ultimate 现在更好地支持 gRPC 反射。 你可以直接从正在运行的服务器实例运行请求并获得服务和方法名称补全。

对 Thymeleaf 的改进支持包括更少的误报检查、编辑 Thymeleaf 模板时增强的 IDE 性能以及微调的检查和高亮显示级别。

Helidon 框架现在通过属性文件和 .yaml 文件中的配置键补全以及对 Go to Declaration（转到声明）和 Quick Doc（快速文档）操作的支持得到了更好的支持。

构建工具

为 Gradle 更新的进度条将显示文件的确切情况并帮助你估计完成时间。

借助 Maven 编译器插件中的新实验性功能，你现在可以为生产和测试源分别设置特定的语言级别。

版本控制

IntelliJ IDEA 现在根据 VCS 历史记录为你提供有关代码作者身份的 Code Vision 提示。

Annotate with Git Blame（使用 Git 追溯注解）功能已得到改进，现在将高亮显示每行代码中更改的确切片段。

Commit Details（提交详细信息）工具窗口现在包含有关 GPG 签名和构建状态的信息。

Git File History（Git 文件历史记录）工具窗口的新 UI 现在独立于索引进程，即使 Log（日志）索引关闭也会被使用。

现在，你可以在 IDE 中本地应用或提交变更，更轻松地管理 GitHub 拉取请求评论中建议的变更。

IntelliJ IDEA 2022.1 现在允许用户根据文件类型指定不同的外部差异与合并工具。

分析器

IntelliJ IDEA Ultimate 现在提供 IntelliJ Profiler，这是将 Async Profiler 的强大功能与 Java Flight Recorder 相结合的单分析器配置。

调试器

在 Debugger（调试器）工具窗口的 Frames（帧）视图中，团队已将 Drop Frame（丢帧）操作从工具栏中移出，转为内联的 Reset Frame（重置帧）图标。

为了最大化 Debugger（调试器）工具窗口中的可用空间，团队默认隐藏了选项卡标签。

QA 工具

Selenium UI Testing 插件 对其 Page Object Editor 进行了重大改进，包括增强的功能和重新设计的 UI。

新实现的 Page Object（页面对象）向导允许你在创建新页面对象类时选择语言和测试自动化框架 。

Kubernetes

现在可以从编辑器选项卡修改加载自群集的资源。

如果 kubectl 不在标准位置，你现在可以手动配置路径。

pod 的端口转发功能现已推出。

Services（服务）视图中的所有资源有了一个新的 Describe Resource（描述资源）操作。

群集事件现在显示在 Services（服务）视图的单独节点中，提供有关系统中最近事件的数据。 你还可以通过调用 Describe Resource（描述资源）操作来查看特定 pod 的事件。

团队为 werf.yaml 和相关的 Helm 模板文件引入了有限的编辑器支持。

IntelliJ IDEA Ultimate 现在支持通过 import-values 设置导入子值，这会影响模板中内置对象的补全和导航。

Docker

团队在 Services（服务）工具窗口中更新了 Docker UI。 重做已经覆盖容器、镜像、网络和卷。

你现在可以创建和配置新的 Docker Compose 目标，在 Docker Compose 管理的容器中运行和调试应用程序。

团队添加了对 Docker Registry HTTP API V2 的支持，配合 Docker 1.6+。

远程开发

远程开发现在具有一个 Backend Control Center（后端控制中心）微件，显示 CPU 负载、内存、磁盘容量和其他参数。

现在，你可以通过新的安全设置使用 SSH 密钥转发验证远程机器对 Git 仓库的访问。

你可以在远程机器上为 IDE 后端指定下载路径和确切位置。

JetBrains Client 现已支持更多文件编辑器，可以处理 PNG 图像、UML 图表、Jupyter Notebook 文件和 Android 布局资源。

团队在间距菜单中添加了 Run with coverage（使用覆盖率运行）和 Profiler（分析器）窗口，在上下文菜单中包含 Maven 和 Gradle 工具窗口，并实现了更多实用的子菜单项。

团队还改进了调试功能并提供了多个操作，让你可以在远程开发时轻松检查代码。

数据库工具

你现在可以选择多个表并将其复制到另一个架构 。

现在，你可以像在关系数据库中一样在 MongoDB 集合中轻松编辑结果。

团队重做了取消正在运行的语句的逻辑，以更清楚地表明是取消请求，而不是终止查询 。

你现在可以在不停用数据源的情况下停止连接创建过程。

Web 开发

IntelliJ IDEA Ultimate 现在更好地支持 Next.js 框架。

团队添加了与 Volta 的妥善集成，IDE 将自动识别使用此 JavaScript 工具管理器安装的 Yarn 和 npm。

Scala

团队对 Scala 3 支持实现了多项改进。

New Scala Project（新建 Scala 项目）向导已得到增强，可以更轻松地配置新的 Scala 项目。

为了改善用户体验，编辑器现在将标准库中的别名视为透明导出，例如，List 表示 scala.collection.immutable.List 而不是 scala.List。

现在，Unused declaration（未使用声明）检查支持由类、方法、变量、形参等引入的公共绑定。

Scala 调试器经过改进，获得了多项重要升级。

Space 集成

在 IDE 中审查代码变更时，你现在可以选择何时发布代码审查评论。 立即发布或将评论保存为草稿。

改进的代码审查界面将显示适用的键盘快捷键。

插件

团队从 IDE 中解绑了以下插件：Spring Batch、Spring Web Services、Grails、JAX-WS、JSF、Java EE: Batch、WebLogic、WebSphere 和 Jetty。 各个 IDE 版本仍然支持这些插件。 唯一的区别是它们现在需要从 JetBrains Marketplace 安装。

参考链接：

Toolbox App:

https://www.jetbrains.com.cn/toolbox-app/

无障碍功能：

https://www.jetbrains.com.cn/help/idea/accessibility.html

最新的语言功能：

https://blog.jetbrains.com/zh-hans/kotlin/2022/04/kotlin-1-6-20-released/

Kover 插件：

https://github.com/Kotlin/kotlinx-kover

Go 微服务等功能：

https://blog.jetbrains.com/idea/2022/03/intellij-idea-2022-1-eap-5/

Selenium UI Testing 插件：

https://plugins.jetbrains.com/plugin/13691-selenium-ui-testing

QA 工具更新：

https://blog.jetbrains.com/idea/2022/02/intellij-idea-2022-1-eap-2/#qa-tools

Backend Control Center:

https://youtrack.jetbrains.com/issue/CWM-4863

复制多个表：

https://blog.jetbrains.com/datagrip/2022/02/11/datagrip-2022-1-eap-has-started/#copy-multiple-objects

取消正在运行的语句：

https://blog.jetbrains.com/datagrip/2022/03/01/datagrip-2022-1-eap-2/#Canceling_running_statements

Volta:

https://volta.sh/

版本说明：

https://youtrack.jetbrains.com/articles/IDEA-A-149/IntelliJ-IDEA-2022.1-(221.5080.210-build)-Release-Notes

问题跟踪器：

https://youtrack.jetbrains.com/issues/IDEA