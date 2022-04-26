微软发布 Visual Studio Code Java 的 4 月更新：支持 Java 18，参数名称嵌入提示

IT之家 4 月 26 日消息，据微软博客发布，近期 Visual Studio Code Java 的 4 月更新发布。这次微软团队为你带来了许多关于基础开发体验的令人激动的更新，包括 Java 18 支持、参数名称的嵌入提示、新的 Java 语言服务器状态交互、更好的 lambda 表达式支持等等。

在更新之前，微软团队想分享一个激动人心的消息：微软 JDConf 即将到来！欢迎积极报名，参加 2022 年 5 月 4 日至 5 日举行的第二届 JDConf 活动。这是一个以 Java 为主题的虚拟会议，开发者可以聚在一起分享关于 Java 的话题。微软团队此次活动的目标是突出并展示整个 Java 社区正在进行的杰出工作。

https ://aka.ms/jdconf

Java 18 支持

微软团队一直致力于支持最新的 Java 技术。随着 Java 18 在今年 3 月全面发布 GA 版本，微软团队也在最新版本中启用了对 Java 18 的支持。这意味着你现在可以在项目中使用 Java 18！

支持参数名称的嵌入提示 (Inlay Hint)

在编写代码时，有时候你是否想知道到底自己在填写的是哪个参数？在一些用字面值做参数的函数中，你是否想知道自己提供的值是什么？好消息来了！嵌入提示 (Inlay Hints) 将为你解决这些问题！在微软团队的最新版本中，微软团队为 Java 项目启用了此功能。在启用后，Visual Studio Code 将在方法签名中显示参数名称的提示，该功能共有三种模式。

无（禁用参数名称提示）

literal（仅对字面值参数启用参数名称提示）（默认）

all（为所有参数启用参数名称提示）

你可以通过转到 Java 下的“inlay”设置随时更改此设置

新的 Java 语言服务器状态交互方式

以前，状态栏上有多个项目来显示 Java 语言服务器的当前状态，这有时会使界面变得拥挤和混乱。自 1.65 版以来，Visual Studio Code 已完成其新的语言状态项 API 。在微软团队最新的版本中，微软团队不仅采用了新的 API，还做了一些小的调整。如果你更新到最新版本的 Visual Studio Code and Java 插件包 ，你会看到各种语言服务器状态已合并为一个统一项，不仅更加简洁，而且还为开发人员提供了更多操作，还可以从单一的地方完成更多操作。

目前该入口提供了以下信息和动作：

如果出现问题或错误，你将在状态图标上看到一个指示器，你可以单击“显示问题”以显示错误详细信息。

微软团队希望这项改进能为 Java 语言服务器的状态提供更好的用户体验，请与微软团队分享你的反馈，以便微软团队继续改进该领域。

已完成其新的语言状态项 API

https://code.visualstudio.com/updates/v1_65#_language-status-items?ocid=AID3042760

Java 插件包

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=vscjava.vscode-java-pack

将 lambda 主体提取到函数的代码操作

作为次要功能更新，微软团队还添加了一个代码操作（来自 Quick Fix），以允许开发者轻松地将 lambda 主体提取到函数中。这是一个快速演示：

调试中对 Lambda 表达式的支持

最后，微软团队想对调试中对 lambda 表达式的支持提供一些更新。之前 GitHub 上一个 issue 中有用户发现在调试时，插件对 lambda 表达式中的变量不能正确评估。在微软团队的最新版本中，微软团队已经修复了这个问题。以下是在链式调用中使用 lambda 时评估变量的快速演示：

有关所有支持案例的完整列表，请访问原始 Issue。

Issue

https://github.com/microsoft/vscode-java-debug/issues/754