首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > Win11之家>Win11快讯

微软发布 Visual Studio Code Java 的 4 月更新：支持 Java 18，参数名称嵌入提示

2022/4/26 14:32:10 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
评论：

IT之家 4 月 26 日消息，据微软博客发布，近期 Visual Studio Code Java 的 4 月更新发布。这次微软团队为你带来了许多关于基础开发体验的令人激动的更新，包括 Java 18 支持、参数名称的嵌入提示、新的 Java 语言服务器状态交互、更好的 lambda 表达式支持等等

在更新之前，微软团队想分享一个激动人心的消息：微软 JDConf 即将到来！欢迎积极报名，参加 2022 年 5 月 4 日至 5 日举行的第二届 JDConf 活动。这是一个以 Java 为主题的虚拟会议，开发者可以聚在一起分享关于 Java 的话题。微软团队此次活动的目标是突出并展示整个 Java 社区正在进行的杰出工作。

https ://aka.ms/jdconf

Java 18 支持

微软团队一直致力于支持最新的 Java 技术。随着 Java 18 在今年 3 月全面发布 GA 版本，微软团队也在最新版本中启用了对 Java 18 的支持。这意味着你现在可以在项目中使用 Java 18！

支持参数名称的嵌入提示 (Inlay Hint)

在编写代码时，有时候你是否想知道到底自己在填写的是哪个参数？在一些用字面值做参数的函数中，你是否想知道自己提供的值是什么？好消息来了！嵌入提示 (Inlay Hints) 将为你解决这些问题！在微软团队的最新版本中，微软团队为 Java 项目启用了此功能。在启用后，Visual Studio Code 将在方法签名中显示参数名称的提示，该功能共有三种模式。

  • 无（禁用参数名称提示）

  • literal（仅对字面值参数启用参数名称提示）（默认）

  • all（为所有参数启用参数名称提示）

你可以通过转到 Java 下的“inlay”设置随时更改此设置

新的 Java 语言服务器状态交互方式

以前，状态栏上有多个项目来显示 Java 语言服务器的当前状态，这有时会使界面变得拥挤和混乱。自 1.65 版以来，Visual Studio Code 已完成其新的语言状态项 API 。在微软团队最新的版本中，微软团队不仅采用了新的 API，还做了一些小的调整。如果你更新到最新版本的 Visual Studio Code and Java 插件包 ，你会看到各种语言服务器状态已合并为一个统一项，不仅更加简洁，而且还为开发人员提供了更多操作，还可以从单一的地方完成更多操作。

目前该入口提供了以下信息和动作：

如果出现问题或错误，你将在状态图标上看到一个指示器，你可以单击“显示问题”以显示错误详细信息。

微软团队希望这项改进能为 Java 语言服务器的状态提供更好的用户体验，请与微软团队分享你的反馈，以便微软团队继续改进该领域。

已完成其新的语言状态项 API

https://code.visualstudio.com/updates/v1_65#_language-status-items?ocid=AID3042760

Java 插件包

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=vscjava.vscode-java-pack

将 lambda 主体提取到函数的代码操作

作为次要功能更新，微软团队还添加了一个代码操作（来自 Quick Fix），以允许开发者轻松地将 lambda 主体提取到函数中。这是一个快速演示：

调试中对 Lambda 表达式的支持

最后，微软团队想对调试中对 lambda 表达式的支持提供一些更新。之前 GitHub 上一个 issue 中有用户发现在调试时，插件对 lambda 表达式中的变量不能正确评估。在微软团队的最新版本中，微软团队已经修复了这个问题。以下是在链式调用中使用 lambda 时评估变量的快速演示：

有关所有支持案例的完整列表，请访问原始 Issue。

Issue

https://github.com/microsoft/vscode-java-debug/issues/754

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：微软Visual Studio CodeJava

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用