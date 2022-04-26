历时十年！成兰铁路跃龙门隧道全线贯通：设计时速 200 公里

IT之家 4 月 26 日消息，据四川新闻网发布，成兰铁路有限公司宣布，4 月 25 日，随着跃龙门隧道右线最后 1 米拱部围岩被凿通，标志着成兰铁路全线控制性工程跃龙门隧道历时十年实现全线贯通，为成兰铁路全线通车奠定坚实基础。

成兰铁路是国家“八纵八横”高速铁路规划网“兰广”通道的重要组成部分，设计时速 200 公里。成兰铁路是 2008 年“汶川特大地震”灾后四川省最艰巨的恢复重建交通工程。跃龙门隧道位于四川省绵阳市安州区高川乡和阿坝州茂县土门，穿越龙门山山脉，地处汶川地震灾害核心区，地形陡峻，岭谷高差悬殊大，地质灾害频发，具有“四极三高五复杂”的特点，是我国在建铁路最为艰难的越岭隧道之一，创造多个全国第一：辅助坑道规模全国第一，早古生界非煤有害气体逸出段落长度全国第一，5 亿年前寒武系高地应力软岩变形段落长度全国第一，单隧穿越地质地层时空长度全国第一。

跃龙门隧道由中铁二院设计，中铁十九局和中铁五局承建，为双洞分修隧道、左线全长 19.981 公里、右线全长 20.042 公里。隧道于 2012 年 12 月开始施工，左线于 2021 年 11 月 28 日贯通，右线于 2022 年 4 月 25 日贯通。

成兰铁路南起成都枢纽青白江站，向北经广汉、什邡、绵竹、茂县、松潘川主寺至九寨沟后进入甘肃省，正线全长 457.6km，时速 200 公里。届时，成都至九寨沟只需 2 小时，成都至兰州只需 4 小时。

据了解，成兰铁路建成通车后，将结束川西北地区没有铁路的历史，与既有宝成铁路、兰渝铁路及川藏铁路、成西铁路共同形成连通西北与西南及华南沿海的干线铁路通道，对于统筹区域经济社会协调发展，实现民族地区团结进步，具有重要的战略意义。