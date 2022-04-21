马斯克隧道公司 Boring 融资 6.75 亿美元，估值近 57 亿美元

IT之家 4 月 21 日消息，特斯拉首席执行官埃隆-马斯克为缓解交通拥堵而修建地下高速公路的项目 ——Boring Company，已经筹集了 6.75 亿美元的 C 轮融资，使其估值达到 57 亿美元。

▲ 图自 Boring Company

本轮融资由 Vy Capital 和红杉资本领投，Valor Equity Partners、Founders Fund、8VC、Craft Ventures 和 DFJ Growth 参与。Boring 公司表示，将利用这些资金大幅增加工程、运营和生产方面的招聘，以建设和扩大 Loop 项目，并加快该公司下一代隧道机 Prufrock 的研发。

10 月，The Boring Company（TBC）获得初步批准，将建立一个交通系统，通过拉斯维加斯地下的隧道网络穿梭于乘客之间，形成一条 29 英里（约 46.67 公里）的路线，途中经过所有最佳旅游点，更新后的拉斯维加斯环线应在今年开始运营。

据 TBC 称，隧道机 Prufrock-2 可以每周挖掘 1 英里（约 1.61 公里）的长度，一条拉斯维加斯大道那么长的隧道，也就是大约 4 英里（约 6.44 公里），可以在一个月内完成。下一代产品，即 Prufrock-3，被设计为每天以 7 英里（约 11.27 公里）的速度挖掘。

IT之家了解到，Boring 公司的目标是通过修筑地下隧道，建立能“解决交通问题”的运输网络。