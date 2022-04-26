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2021 年磁带存储销量大涨 41%，主要受勒索软件攻击激增影响

2022/4/26 15:56:04 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 4 月 26 日消息，几十年前，硬盘驱动器（HDD）凭借较快的速度优势，逐渐取代了传统的磁带机。然后近些年，固态存储器（SSD）又以同样的原因逐步取代了 HDD 。即便如此，1990 年代问世的开放式线性磁带（LTO）设备并未淡出市场。甚至一定程度上，随着勒索软件攻击事件的激增，磁带存储的销量反而迎来了一波上涨。

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对于大数据存储公司来说，磁带存储从未消失过，按照现代标准，磁带是一种相当古老的存储技术。有一些基于磁带的存储系统可以追溯到 50 年代的第一批商用 PC。线性磁带（LTO）比这晚一点，在 90 年代出现。这是一个由跨行业联盟创建的磁带存储的开放标准，今天由惠普企业、IBM 和量子公司等制造。

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对于 LTO 来说，2021 年也是一个辉煌的一年。根据一份 LTO 销售报告，利用负责制造 LTO 磁带的公司提供的数据，2021 年磁带总出货量为 148 艾字节，这远远超过了 2020 年的 105 艾字节的出货量，或之前创纪录的 2019 年的 114 艾字节的容量。也就是说，2021 年磁带销量较 2020 年大涨 41%，并且较 2019 年的 114 EB 纪录高出了 30% 。

增长背后的原因是什么？部分原因是网络安全和恶意软件的威胁增加，如勒索软件。

“我们继续看到企业回归磁带技术，寻求提供高容量、可靠性、长期数据存档和更强大的数据保护措施的存储解决方案，特别是在网络安全威胁飙升的情况下，”HPE 存储总经理兼副总裁 Patrick Osborne 说。

除非一些黑客闯入一个由磁带驱动器组成的仓库，并将它们全部插入，然后等待冗长的时间来偷取每个驱动器上的所有数据，否则数据不可能被轻易破坏或复制。

IT之家了解到，当然，现在公司不可能依靠磁带驱动器作为主要的备份，更多的是作为第二或第三阶段的备份，以防出大错。

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关键词：磁带存储

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