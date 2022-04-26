宝可梦游戏开发商 Game Freak 允许员工选择每周休息 3 天

IT之家 4 月 26 日消息，宝可梦游戏开发商 Game Freak 宣布 2022 年 4 月起推出了“选择式周休 3 日制”，希望员工能将周六和周日之外的一天额外休息日用于育儿 / 护理。

据报道，该制度主要针对需要抚养小学以下儿童或需要家庭护理的全职员工。员工可以按月申请，根据员工的自身情况选择。员工选择周休 3 日后，每周的工作时间为 8 小时 x 4 天 = 每周 32 小时，但基本工资和奖金为原来的 80%。

IT之家曾报道，在日本，松下、日立等公司也在探索“选择性一周三休制”。

据日本共同社报道，在松下幸之助于 1965 年在日本率先引进一周双休制五十多年之后，日本松下控股将在年内试点“选择性一周三休制”，允许约 5000 多名非一线工作的员工选择每周工作四天。愿意选择一周三休制的员工每天的工作时间不会改变，工资将会与工会进行磋商。

另据日经报道，日本日立公司也将引入新制度，允许员工可以选择每周只工作四天，希望通过提供更灵活的工作方式来吸引更多员工。日立计划在本月开始的本财年为约 15000 名员工实施这种新的工作方式。但日立公司的制度与松下不同，选择三休的日立员工可以选择在周一和周四之间工作 9-10 小时，而不是当前要求的 7 小时 45 分钟，以换取周五休息一天。