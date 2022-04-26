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【IT之家评测室】realme 真我 Q5 Pro 体验：千元机的性价比标杆

2022/4/26 18:39:53 来源：IT之家 作者：汐元 责编：汐元
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4 月 20 日，realme 举行新品发布会，正式推出了面向年轻用户的新一代千元中端手机 realme 真我 Q5 系列。

在当前的智能手机市场，一方面高端是各家厂商着重发力的领域，但这是一场持久战，所以中端市场仍然是冲量的基本盘，也是内卷最严重的战场。在这里你会看到很多性价比超神的产品，比如这款全新的 realme 真我 Q5 系列。

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从诞生以来，真我 Q 系列就凭借出色的性价比受到广大消费者的喜爱，就在不久前，realme 还透露上一代真我 Q3 系列销量突破了 200 万台，可以说是十分成功的产品。那么全新的真我 Q5 系列能否延续这种势头，又为我们带来了哪些改变？目前IT之家已经拿到了夏日燃擎版 realme 真我 Q5 Pro，现在就为大家一探究竟。

一、外观设计

作为一款面向年轻用户的手机，realme 真我 Q5 Pro 在外观设计上还是延续了“潮流”、“活力”的审美风格，IT之家拿到的这款夏日燃擎版，就通过醒目的黄色带给用户青春、活力的观感。

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我们先从手机背面看起。realme 这次将具有强烈视觉冲击力和时尚感的棋盘格设计用在了真我 Q5 Pro 上。这种棋盘格设计元素灵感主要来自于赛车文化，黑白方格旗因其醒目而明确的特点，成为赛事结束的重要标识，同时也成为时尚潮流文化中活力、激情的象征，因此，真我 Q5 Pro 用它来传递自身的潮玩基因。

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在光线不同角度的照射下，realme 真我 Q5 Pro 的背面可以显现出明暗对比分明的棋盘格视觉元素，而在没有光线折射的情况下，这种元素便会“隐身”。这是由于机身背部采用了纳米级荧光粒子的工艺，从而构成一种有活力但是又不过分张扬的视觉设计。

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同时值得一提的是夏日燃擎版纯黄的配色，这是一种高饱和度低明度的黄色，看起来清新醒目，同时，背壳的黄色与摄像头模组、边框的黑色形成撞色，这也是今年流行的色彩搭配，让整个手机看起来更显时尚。

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在具体看摄像头模组，整体为纯黑设计，表面覆盖光面玻璃，两颗广角和超广角主摄非常醒目，第三课微距镜头隐藏在右侧。两枚主摄中间还有赛车的棋盘格图案，再次呼应了整机的设计语言。

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realme 真我 Q5 Pro 的手机中框为纯黑设计，机身左侧为音量按键，右侧为电源键，顶部只有一个麦克风，底部则有 SIM 卡槽、扬声器、USB Type-C 接口以及降噪麦克风。

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再看手机正面，真我 Q5 Pro 搭载一块 6.62 英寸 AMOLED E4 屏幕，左上角打孔设计，没有什么特别的亮点。

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这款手机重量为 194.5g，拿在手上不会觉得重，但会觉得稍微有些厚，另外由于机身边缘处都采用了圆润的曲线，握持时也不会觉得割手。

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总体来说，尽管是定位中端的千元机型，但 realme 真我 Q5 Pro 在外观上还是尽可能地作出了个性与特色，主要是通过配色与视觉工艺形成了潮流的设计语言，也迎合了年轻消费者对颜值的需求。

二、性能表现

在性能上，realme 真我 Q5 Pro 搭载高通这两年难得的“神 U”骁龙 870 移动平台，1 颗 3.2GHz 超大核、3 颗 2.42GHz 大核和 4 颗 1.8GHz 小核组合的旗舰级三丛架构设计，CPU 主频高于骁龙 865 Plus 的 3.1GHz，是 A77 公版架构下已知最高频率，GPU 则为 Adreno 650 GPU，主频提升至 670MHz。

IT之家首先对真我 Q5 Pro 做了跑分测试，结果如下：

安兔兔跑分为 719056 分，其中 CPU 为 199636 分，GPU 为 241911 分。《GeekBench 5》单核为 952 分，多核 3052 分。读写方面，真我 Q5 Pro 的 AndroBench 顺序读取 1562.48MB/s，顺序写入 449.34MB/s，随机读取 223.92MB/s，随机写入 246.19MB/s。

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接下来是游戏测试，首先是《和平精英》，测试时IT之家将游戏画质调到最高，然后进行 15 分钟的游戏，测得游戏过程中真我 Q5 Pro 运行的平均帧率为 39.9fps，基本上就是全程满帧运行了，玩游戏的过程中也没有感觉到掉帧卡顿的情况，丝滑流畅。

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游戏结束时，小编测得真我 Q5 Pro 的机身温度最高在后置摄像头附近，为 37.3℃，没有烫手的感觉。

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接下来用真我 Q5 Pro 挑战一下《原神》，测试时将游戏设为全高画质，具体如下：

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小编进行了 15 分钟的游戏，游玩过程中大约一半的时间打小怪，其余的时间随意跑图。从实际体验的感受来说，跑图的时候，游戏画面比较流畅稳定，而打怪的时候，能感觉到画面有一定程度的掉帧，但是游戏还是可以进行的，也基本不影响操作。

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实际测下来的帧数表现也映证了体验感受，15 分钟里《原神》的平均帧率为 48fps，如果不是追求特别流畅的话，整体是可以玩的。

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而游戏结束时候，小编测得。真我 Q5 Pro 的机身最高温度为 42.3℃，能够感觉到热流，但不烫手。

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总体来说，真我 Q5 Pro 在骁龙 870 的加持下，性能对于千元价位的产品来说是够用的，正常的使用、娱乐都不是问题，应对《原神》这样吃性能的游戏也基本可以，当得起性价比之名了。

三、充电速度测试

作为一款定价千元档的产品，realme 真我 Q5 Pro 这次最重要的一个看点，莫过于首次在千元机上使用了舰级的 80W 超速闪充，这让他在同价位产品的充电体验中拥有了相当的优势。

IT之家也进行了充电测试，realme 真我 Q5 Pro 5000mAh 的大电池，电量从 0% 充满到 100% 只花了 31 分钟。

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同时充电过程中，真我 Q5 Pro 机身的温度也不高。这款手机采用双电芯设计，双电芯串联技术，充电效率更高，放电更加安全，也支持亮屏充电，让玩家边玩边充。

四、相机体验

在拍照方面，realme 真我 Q5 Pro 配备的是后置三摄模组，包括 6400 万像素广角主摄，F1.8 光圈，还有 800 万像素超广角镜头，以及 200 万像素的微距镜头，这样的配置在千元机中属于中规中矩。

实际拍照表现上，IT之家首先在白天光线充足的环境下进行测试，例如下面这张照片，真我 Q5 Pro 的曝光准确，色彩呈现上略偏艳丽，绿色的草地、蓝色的天空，都比肉眼所见更鲜艳一些。

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放大看画面的解析力，空调上的图案还能辨认，但字迹已经模糊，扇叶和墙壁上的细节也不太多，解析力勉强够用。

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不过 realme 真我 Q5 Pro 也支持 6400 万全像素拍照模式，在 6400 万像素下，成像的过程会有细微的延长，但不影响体验，而拍出的照片在成像风格上没有特别的不同。

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放大照片后，画面的解析力稍有好转。

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切换到超广角模式下，画面的成像风格和主摄还是有些不同的，照片整体的对比度更高，色彩也更加写实一些。而超广角画面的边缘也没有出现畸变，整体上还是不错的。

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接下来换一个光线对比强烈的大逆光场景，从真我 Q5 Pro 直出的照片看，画面的动态范围表现能够让人满意，大背光下的建筑物亮度足够，细节也得到了保留，而天空部分也没有出现大面积的过曝。

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再看夜间的拍照表现，下面这张是在光线比较黑暗的场景下拍摄的，真我 Q5 Pro 直出的样张亮度比肉眼所见还要高一些，画面整体的纯净度也能够让人满意，没有明显的噪点，不过在这种比较黑暗的环境下，画面高光部分的压制就有些力不从心了。

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真我 Q5 Pro 还支持夜景模式，在夜景模式下拍摄出来的照片，观感有立竿见影的提升，照片整体的亮度大幅提高，纯净度也很好，重要的是画面宽容度显著提升，高光被明显压了下来。

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真我 Q5 Pro 的夜景模式成像速度并不是很慢，大概只需要 2 秒左右的时间，所以小伙伴们晚间拍照可以尽量使用夜景模式。

值得一提的是，在拍照玩法上，真我 Q5 Pro 支持独特的街头摄影模式。一方面，它支持 DIS 超清抓拍技术，即使在抖动时也可以拍摄出清晰的照片，极大提升成片率。例如下面这张就是使用 DIS 超清抓拍在街边边走边拍的，飞驰开过的货车被清晰地捕捉了下来，车身没有任何模糊，这对于抓拍一些运动的物体很有帮助。

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另外，realme 还联合著名模拟胶片拍照软件 nomo, 共同调制一套专属 realme 的街拍滤镜。滤镜灵感来源于 Eric Kim 浓郁的色彩风格，并结合经典复古的胶片风格，呈现出独特且具有强烈风格的色彩滤镜。

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下面这两张照片分别来自于真我 Q5 Pro 的“燃情”和“星际空间”两款滤镜，滤镜的风格鲜明，独具特色，小伙伴们可以用这些滤镜传达出不同的街拍情绪。

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总结来说，realme 真我 Q5 Pro 的影像表现符合其千元价位产品应有的水平，日常游玩拍照、发朋友圈等使用也是够用的。

realme 真我 Q5 Pro 其他样张：

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五、其他体验

日常使用方面，真我 Q5 Pro 能够给人带来不错体验的，还有它搭载的 6.62 英寸 AMOLED E4 屏，三星 E4 发光材料，最高 120Hz 刷新率，16000 级调光，还支持 100% P3 广色域，这对于一款主打性价比的千元产品而言，可以说是使用体验上的一个小惊喜。日常用它看视频、图片或者刷新闻等等，都可以获得不错的视觉观感体验。

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此外，真我 Q5 Pro 运行的 realme UI 3.0 系统也可以通过精致、清新的 UI 界面和实用的功能为用户带来轻松愉悦的使用体验。

比如在外观上，realme UI 3.0 引入了“立体空间感设计”，大量重绘图标，相比早前扁平设计，更加重视对于现实世界光影、重量、层次的模拟，运用了更加鲜明的色彩、更加立体的光影，让图标看起来有一种轻松、减负的感觉。

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另外在自带应用、设置等界面设计上，realme UI 3.0 则坚持“降噪留白”的理念，简化了页面元素的复杂度，利用色块、图标、以及不同字重，建构了更加自然、清爽的页面逻辑，简单好用的同时，也减少了视觉的负担。

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总提来说 realme UI 3.0 是一款颜值颇高的系统，这也可以成为真我 Q5 Pro 的加分项之一。

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而在功能上，realme UI 3.0 值得一提的是它的“速览卡片”功能，你可以把一些重要的系统功能信息以卡片的方式呈现在主屏幕上，不同于小组件，他更加简洁精致，而且可展示的信息更细致，是一个实用又好看的功能。

六、结语

realme 真我 Q5 Pro 的口号是“敢越级”，而在产品呈现出来的性价比上，这款手机也确实给出了足够“越级”的的表现，千元价位，就可以拥有轻旗舰级的骁龙 870 平台，有旗舰机上才有的 80W 的超级闪充、还有三星 E4 高素质屏幕等等，它让更多消费者能够感受到出色硬件带来的体验，从这一点来说，真我 Q5 Pro 是值得关注的。

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当然，若问购买建议，小编觉得真我 Q5 Pro 比较适合预算有限、喜欢新潮时尚的年轻用户，或者你用的是高端旗舰，需要一个各方面比较好一些的备用机，realme 真我 Q5 Pro 都可以成为不错的选择。

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