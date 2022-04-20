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1299 元起，realme 真我 Q5 / Pro 正式发布：120Hz 屏 + 5000mAh 电池，最高 80W 快充

2022/4/20 14:57:37 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 4 月 20 日消息，今日下午，realme 正式发布了真我 Q5 系列新机，包括真我 Q5i、真我 Q5、真我 Q5 Pro 等机型。

其中，真我 Q5i 此前已正式开售，真我 Q5、真我 Q5 Pro 将于今日 15:30 开启预售， 4 月 27 日 0 点全渠道开售

realme 真我 Q5 Pro

  • 6GB+128GB 版本首销价 1799 元

  • 8GB+128GB 版本首销价 1999 元

  • 8GB+256GB 版本首销价 2199 元

IT之家了解到，realme Q5 Pro 拥有夏日燃擎、雪地漂移、魅影三款配色，搭载骁龙 870 处理器，内置 5000mAh 电池，支持 80W 超速闪充，配备真我 GT 系列同款的金刚石冰芯散热系统，还拥有 8+256GB 大内存组合。

屏幕方面，realme Q5 Pro 采用 120Hz AMOLED E4 旗舰直屏，支持 DC 调光、1300nit、720Hz 电竞级触控报点率。

realme 真我 Q5

  • 6GB + 128GB 版本首发价 1299 元

  • 8GB + 128GB 版本首发价 1499 元

  • 8GB + 256GB 版本首发价 1699 元

realme 真我 Q5 搭载新一代骁龙 695 处理器，采用 6.6 英寸 120Hz LCD 变速高刷屏，内置 5000mAh 电池，支持 60W 智慧闪充，配备 1600 万超清自拍、5000 万高清三摄与 3.5mm 耳机接口。

realme 真我 Q5i

  • 4GB + 128GB 版本售价 1199 元

  • 6GB + 128GB 版本售价 1299 元

realme 真我 Q5i 拥有曜空蓝、石墨黑两款配色，采用凯夫拉纹理后盖，搭载天玑 810 5G 处理器，内置 5000mAh 电池，支持 33W 快充。

realme 真我 Q5i 重 190g，厚 8.1mm，采用 6.58 英寸 90Hz 2400×1080 LCD 水滴屏，配备 1300 万像素主摄与 3.5mm 耳机孔，支持侧边指纹识别。

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关键词：realme真我Q5

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