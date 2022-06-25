发力电动汽车，全球第四大汽车制造商 Stellantis 成为锂生产商 Vulcan 第二大股东

IT之家 6 月 25 日消息，当地时间 6 月 24 日，汽车制造商 Stellantis 集团和锂生产商 Vulcan 宣布，Stellantis 集团对 Vulcan 进行 5000 万欧元（约 3.53 亿元人民币）的股权投资，并将此前双方签署的具有约束力的供应协议延长至 10 年。

Stellantis 集团表示，此项股权投资将被用于 Vulcan 在其已投产的莱茵河谷上游卤水矿床 (URVBF) 进行以扩产为目的的开采。作为“零碳锂项目”的一部分，Vulcan 现正利用 URVBF 生产地热能，并计划不使用化石燃料且采用净零碳排放的工艺生产氢氧化锂。

IT之家了解到，Stellantis 集团旗下品牌包括：阿巴斯、阿尔法・罗密欧、克莱斯勒、雪铁龙、道奇、DS、菲亚特、Jeep、蓝旗亚、玛莎拉蒂、欧宝、标致、Ram、沃克斯豪尔、Free2move 和 Leasys 等。

Stellantis 集团在“Dare Forward 2030”战略规划中提出明确的发展目标：到 2030 年，集团在欧洲售出的所有乘用车均为纯电动汽车，在美国售出的乘用车及轻型卡车中有 50% 为纯电动汽车。

此外，Stellantis 集团计划到 2038 年实现净零碳排放，到 2030 年将碳排放量相较 2021 年的水平减少 50%。近期，Stellantis 集团还公布了北美市场的氢氧化锂供应协议。