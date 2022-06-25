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发力电动汽车，全球第四大汽车制造商 Stellantis 成为锂生产商 Vulcan 第二大股东

2022/6/25 23:00:04 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 6 月 25 日消息，当地时间 6 月 24 日，汽车制造商 Stellantis 集团和锂生产商 Vulcan 宣布，Stellantis 集团对 Vulcan 进行 5000 万欧元（约 3.53 亿元人民币）的股权投资，并将此前双方签署的具有约束力的供应协议延长至 10 年

Stellantis 集团

Stellantis 集团表示，此项股权投资将被用于 Vulcan 在其已投产的莱茵河谷上游卤水矿床 (URVBF) 进行以扩产为目的的开采。作为“零碳锂项目”的一部分，Vulcan 现正利用 URVBF 生产地热能，并计划不使用化石燃料且采用净零碳排放的工艺生产氢氧化锂。

IT之家了解到，Stellantis 集团旗下品牌包括：阿巴斯、阿尔法・罗密欧、克莱斯勒、雪铁龙、道奇、DS、菲亚特、Jeep、蓝旗亚、玛莎拉蒂、欧宝、标致、Ram、沃克斯豪尔、Free2move 和 Leasys 等。

Stellantis 集团在“Dare Forward 2030”战略规划中提出明确的发展目标：到 2030 年，集团在欧洲售出的所有乘用车均为纯电动汽车在美国售出的乘用车及轻型卡车中有 50% 为纯电动汽车

此外，Stellantis 集团计划到 2038 年实现净零碳排放，到 2030 年将碳排放量相较 2021 年的水平减少 50%。近期，Stellantis 集团还公布了北美市场的氢氧化锂供应协议。

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关键词：Stellantis汽车

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