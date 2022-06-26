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《赛博朋克 2077》迎来 FSR 2.0 Mod：替代 DLSS，适配更多显卡，实测游戏帧数翻倍

2022/6/26 10:15:13 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 OC_Formula 的线索投递！

IT之家 6 月 26 日消息，Mod 制作者 PotatoOfDoom1337 在 N 网上推出了《赛博朋克 2077》FSR 2.0 Mod，可通过替代 DLSS 来实现，从而适配了更多显卡。

据介绍，该 Mod 试图用 FidelityFx Super Resolution 2.0 替换 DLSS，目前仍在开发中，但早期结果已经相当令人印象深刻：

GTX 1080 能够以约 45 帧运行 4K《赛博朋克 2077》，与原生 4K 相比帧数提高了一倍，同时对质量的影响非常小。此外，该 Mod 开启 FSR 2.0 后，将与所有能运行《赛博朋克 2077》的 AMD、英特尔、英伟达显卡兼容，突破了 DLSS 需要 RTX 20 系列及以上的限制。

IT之家了解到，该 Mod 需要替换一些游戏文件：

  • 将三个 DLL 文件放置到与游戏启动 exe 同目录下

  • 使用管理员身份运行修改注册表的 EnableSignatureOverride.reg 文件

  • 在游戏的 DLSS 设置中调节 FSR 2.0 参数（听起来还是很简单的）。

该 Mod 作者放出了两张对比图，可以看到游戏原版 FSR 1.0 和修改后的 FSR 2.0 的对比，模糊程度大大降低。

▼ FSR 1.0 均衡模式

▼ FSR 2.0 均衡模式

此外，该 Mod 在 Steam Deck 掌机上体验良好。值得说明的是，目前已经在使用 DLSS 的玩家最好不要用这个 Mod，替换后性能会下降。

《赛博朋克 2077》FSR 2.0 Mod：点此下载（需注册 N 网账号，安装教程也在其中）

替代下载路径（蓝奏盘，无需注册账号）：点此下载

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关键词：赛博朋克 2077FSR 2.0

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