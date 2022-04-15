CDPR 澄清《巫师 3》次世代版并未陷入僵局，下一代作品将采用虚幻 5 打造

IT之家 4 月 15 日消息，当 CD Projekt RED 宣布推迟《巫师 3：狂猎》次世代版本发布日期之后却并未给出新的发售时间，导致人们普遍猜测该项目可能处于某种开发僵局之中。

不过，在昨天的财报电话会议上，CDPR 业务发展副总裁兼董事会成员 Michał Nowakowski 表示情况并非如此。

我想说，其实我一直在网上出现的一些热点新闻，其中有一个吸引了我的注意，那就是《巫师 3》的下一代游戏被无限期推迟了，这听起来就像是这款游戏正处于某种开发难题中。我想说这有点误解。有很多人暗示我们会在明年 6 月或什么的时候发布，但事实并非如此，我们目前都是为了内部更好地开发游戏。《巫师 3》下一代作品也将由内部人员完成。我们正在评估我们的开发时间，这需要一点时间去调查，这就是我们要说的。没有人会说这款游戏会被推迟。关于《巫师 3》的下一代，我只能说这么多，但我真的想强调这个事实。

在电话会议中，CD Projekt RED 总裁兼联合首席执行官 Adam Kiciński 还表示，《巫师 3》下一代作品大约需要 15 名内部开发者才能完成。

此外，CD Projekt RED 还表示砍掉了《赛博朋克 2077》的多人模式。CDPR 首席财务官 Piotr Nielubowicz 透露，该工作室不会使用内部技术开发多人游戏，而未来的游戏项目将基于虚幻引擎 5。

在过去的几年里，我们致力于开发我们自己的多人游戏技术，但最近决定与 Epic Games 展开战略合作并使用虚幻 5 开完成高级多人游戏开发，因此我们停止了对自家技术的进一步开发，并分别投入了近 490 万美元。

IT之家曾报道，今天，该公司在其 2022 年报告中分享了新的数据，并且宣布取得了一些重大进展。

《赛博朋克 2077》的数字和实体销售现在已超过 1800 万份。而《巫师 3：狂猎》的销量已经突破了 4000 万份，整个《巫师》系列的销量已经突破了 6500 万份。

此外，CD Projekt RED 确认《赛博朋克 2077》的首个剧情资料片将在 2023 年推出。工作室总裁 Adam Kicinski 表示，多个团队参与了这一扩展的开发。