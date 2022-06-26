华为启动鸿蒙开发者大赛，奖金高达 100 万美元

IT之家 6 月 26 日消息，6 月 24 日，鸿蒙开发者大赛正式开启报名，其下设 Apps UP 应用创新赛道自 2020 年以来已连续举办两届，本次赛事以“Together We Innovate”为主题，将延续以往两届赛事高额奖金制度，激励奖金高达 100 万美元。

在启动仪式上，华为终端云服务应用生态 BU 总裁望岳表示，华为希望汇聚更多全球开发者的创新力量，打造智慧化的全场景体验和应用，把华为智能设备能力带给更多消费者，共同探索数字未来。

望岳透露，华为 HMS 移动应用生态取得了高速增长，全球注册开发者已经达到了 540 万，比上一年增长了 135%，全球集成 HMS Core 应用数也达到了 20.3 万，增长了 52%，华为应用市场在全球累计分发的应用数达到了 4000 多亿。HMS 移动应用生态已经成为全球三大移动应用生态之一。

据介绍，Apps UP 赛道延续设立了欧洲、亚太、拉美、中东非及中国五大赛区。奖项设置方面，中国赛区除往届设立的最佳应用奖、最佳游戏奖、最具社会价值奖、全场景创新奖、科技女性奖五大奖项之外，还新增设了最佳 HMS 创新奖，以及校园创新奖。

本次赛事还根据不同区域的情况设立了海外特色奖项，包括中东非赛区的最佳阿语应用奖、拉美赛区的最佳游戏创新奖、亚太赛区的 AG 明日之星奖等本土差异化奖项，以推动 HMS 应用生态在全球区域内的本地化应用与发展。

IT之家了解到，华为还启动了全球校园 AI 算法精英赛，华为“耀星计划”为赛事特设专项激励奖金，总奖金池合计 21 万美元。为进一步激励参赛者，本届大赛额外设置校园招聘绿色通道，优秀校园人才有机会进入华为。