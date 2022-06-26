曝华为 Mate 50 全系 4G 配 5G 通信壳，超大杯被砍

IT之家 6 月 26 日消息，原本应该去年问世的华为 Mate 50 系列已经延迟到了现在，近日关于该系列的手机的爆料逐渐多了起来，消息称该系列新机将于今年 8 月发布。

此前多次爆料华为 Mate 50 系列的博主 @厂长是关同学 今日再次爆料称，华为 Mate 50 全系均为 4G 机型，不过会通过配备 5G 通信壳实现对 5G 网络的支持。此外，该博主还称，新机的后置相机模块有所变化，但还是居中圆设计。

值得一提的是，该博主透露华为 Mate 50 系列已经取消了“超大杯”，应该是指不再推出 Pro + 版本。

该博主前些天还爆料称，华为 Mate 50 似乎正在测试一款代号为麒麟 9000s 的芯片，还表示搭载麒麟芯片的 Mate 50 量确实并不多，似乎暗示新机依然会主推骁龙芯片的机型。此外，华为 Mate 50 系列影像性能有所提升，而且支持结构光，其他方面的硬件并没有太多惊喜。

IT之家了解到，支持华为 P50 Pro 的 5G 通信壳已于 6 月 17 日开售，售价 799 元，该手机壳通过内嵌 eSIM 芯片与 5G modem，实现手机网络 4G 升级为 5G，由数源科技（Soyealink）研发生产。