三六零转让哪吒汽车对应 10 亿元投资额的 3.532% 股权，此前曾投资 19 亿元

IT之家 6 月 26 日消息，三六零 6 月 26 日公告，公司拟以自有资金共计 29 亿元投资入股合众新能源汽车有限公司 （以下简称“哪吒汽车”） 。根据已签署的《关于合众新能源汽车有限公司之股权转让协议》约定，公司作为哪吒汽车股东，享有包括赎回权、优先收购权、追加投资权等特殊权利；公司应实缴的 9 亿元出资款已于 2021 年 5 月 31 日完成支付。截至公告披露日，公司尚有投资款 10 亿元未支付，对应哪吒汽车 3.532% 股权。经审议决定，公司将转让该部分投资对应的股权。本次转让的哪吒汽车 7999.44 万元注册资本，系三六零未实缴的注册资本，对应投资额为 10 亿元。本次交易转让价格为 0 元，转让完成后，受让方合计取得哪吒汽车 7999.44 万元注册资本，并有义务向哪吒汽车支付 10 亿元投资金额。

本次股权转让后，公司将持有哪吒汽车 11.4266% 的股权，因本次放弃前述股权对应的赎回权的公允价值尚需经专业机构评估后予以确认，可能影响财务报表其他非流动金融资产、公允价值变动收益等科目。公司将持续跟进后续进展情况，待哪吒汽车各股东方重新签署股东协议后，聘请专业机构评估赎回权所对应的公允价值变动对公司财务报表的影响。

针对双方未来合作，本次公告表示，“公司与哪吒汽车车联网安全业务合作进展顺利，本次交易完成后，公司仍是哪吒汽车股东，双方将在网络安全、智能驾驶安全技术等领域持续保持沟通，共同深入研究智能网联汽车安全。

IT之家了解到，2021 年 10 月，360 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资入股合众新能源汽车有限公司（哪吒汽车）的议案》，公司拟以自有资金共计 29 亿元投资入股合众新能源汽车有限公司（简称“哪吒汽车”或“标的公司”，合众新能源汽车有限公司旗下的汽车品牌为哪吒）。

公告显示，360 曾参与哪吒汽车两轮投资，B 轮投资 9 亿元已于 2021 年 5 月 31 日完成支付。D1 轮首笔 10 亿元投资款已于 2021 年 10 月 27 日完成支付，累计实缴投资 19 亿元。此次股权转让完成后，360 仍持有哪吒汽车 11.4266% 股权。