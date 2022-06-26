涵盖多款车型，通用汽车在北美推出充电即插即充功能

IT之家 6 月 26 日消息，通用汽车宣布，它正在为其遍布北美的充电供应商 Ultium Charging 360 生态网络以及其 GMC Hummer EV 皮卡和凯迪拉克 Lyriq 锐歌电动汽车，以及带直流充电选项的雪佛兰 Bolt EV / EUV 系列提供了即插即充服务。

首先，要想在北美使用这一功能需要车主拥有 EVgo 账户，然后通用汽车车主可在 Ultium Charge 360 充电网络中使用即插即充电功能。

IT之家了解到，即插即用是在 2014 年首次引入 ISO 15118 标准的概念，但实际上直到最近才有部分车企开始兼容这一功能。

借助即插即充，你只需为自己的爱车插上充电桩，然后就可以自动识别并开始充电，从而省去了手机登录扫码等繁琐环节，简单实用，目前包括特斯拉在内的一些企业已经开始实用，但通用表示其已成为第一家为该公司现有和未来的电动汽车引入的车企。

“插拔充电”的简化概念是，通过插拔本身无缝地为你的电动汽车和你指定的信用卡充电，减轻了对多个应用程序和充电网络 FOBs 的需求。

根据今年 2 月加州能源委员会 (CEC) 的一份报告，充电供应商“应立即采用”符合 ISO 15118 标准的直流充电器，然后在 2022 年底或 2023 年推出 AC 充电器，因为它们需要更长的过渡时间。

除了通用之外，其他几家汽车制造商目前也有销售一到两款支持这一功能的电动汽车，但通用汽车似乎是第一个开始在多个充电网络中提供这种服务的公司，该计划最初于 2021 年宣布，直到如今才完成。

该功能初期需要与 EVgo 快速充电站一起使用，但在未来 Ultium Charge 360 网络中的其他充电桩也将支持这一功能。