IT之家 6 月 26 日消息,今天,B站举行了 13 周年庆直播活动,CEO 陈睿发表了主题演讲。

陈睿在演讲中介绍了今年涨粉最快的的几位 UP 主,如“无穷小亮”、“山城小栗旬”、”帅农鸟哥”等,还有今年受到主流媒体报道和表扬的 UP 主“拉宏桑”,以及一些自己独创分区的 UP 主,如风暴摄影师“Range 四方”等。

陈睿还分享了一些关于B站的数据,称B站第一季度月活用户达到了 2.94 亿,作为对比 2018 年为 0.775 亿,五年时间内实现了近四倍的增长。

会员方面,陈睿表示B站正式会员的第 12 个月留存始终保持在 80% 以上。

陈睿称,2009 年,B站刚创立时注册的用户仍有 65% 活跃在平台上。在直播时,2009 年创号用户发布的弹幕还有特殊的标志。

陈睿《13 周年主题演讲》视频地址:点此前往