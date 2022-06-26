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Gurman：苹果正筹划 M2 Mac mini、M2 Extreme Mac Pro

2022/6/26 22:27:03 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 6 月 26 日消息，在最新一期的彭博 Power On 栏目中，Mark Gurman 概述了苹果未来的产品路线。

Mac 方面，Mark Gurman 提到了配备 M2 和 M2 Pro 芯片的新 Mac mini、配备 M2 Pro 和 M2 Max 的新 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro ，以及配备 M2 Ultra 和全新“M2 Extreme”芯片的全新 Mac Pro。

在 M2 芯片之后，苹果将推出搭载 M3 芯片的 13 英寸 MacBook Air、全新的 15 英寸 MacBook Air、新 iMac，以及新的 12 英寸型号。

此外，苹果还在规划 A14 芯片和 4GB 内存的新 Apple TV、配备 S8 芯片的新 HomePod 和 Apple Watch Series 8、 可能配备 M2 芯片和 16GB 内存的 AR / VR 设备、配备 M2 芯片的 iPad Pro 型号、配备 A14 芯片和 USB-C 的新低端 iPad、新 AirPods Pro 等等。Gurman 表示，新的 HomePod 将在尺寸上更接近原版，并在扬声器顶部配备更新的显示屏。

Gurman 还预计苹果将在未来两年内发布更大尺寸的 iPad，尺寸为 14 英寸至 15 英寸。

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关键词：MacM2

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