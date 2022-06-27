公安部网安局启动打击整治“网络水军”专项工作，为期 6 个月

IT之家 6 月 27 日消息，据公安部官网消息，近年来，公安机关网安部门依托“净网”系列专项行动，持续对“网络水军”相关违法犯罪依法开展侦查打击，近 3 年侦办相关案件 600 余起，抓获嫌疑人 4000 余名，取得了初步成效。

然而，受“流量经济”“粉丝经济”等因素影响，“网络水军”相关违法犯罪活动仍屡打不绝、屡禁不止。有的“网络水军”为养号谋利，通过发布违法有害信息“造热点”“蹭热点”，意图操控或扰乱网上舆论秩序；有的利用炒作负面信息实施敲诈勒索，侵害群众合法权益；有的非法提供有偿删帖和刷量控评炒作服务，破坏市场经济和社会管理秩序。社会各界对此反映强烈，群众报案举报、新闻媒体报道、“两会”建议提案等不断聚焦关注相关突出问题。

IT之家了解到，为回应社会关切，进一步遏制“网络水军”及相关黑灰产业的滋生蔓延趋势，切实维护网络生态、市场经济秩序和广大人民群众合法权益，即日起，公安部网安局在全国范围内启动为期 6 个月的依法打击整治“网络水军”专项工作。

公安网安部门将按照“以打开路、以打促治”的思路，在依法打击相关违法犯罪活动的同时，主动对接有关主管部门，加强协作配合，共同压实网络平台主体责任，携手加强网络生态综合治理。同时，也欢迎广大网民向公安部《网络违法犯罪举报网站》（网址：cyberpolice.mps.gov.cn）如实提供“网络水军”违法犯罪线索，共同维护网络空间秩序。