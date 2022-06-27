苹果 iPhone 14 系列即将量产，富士康郑州工厂扩大招工：老员工入职发 5400 元

IT之家 6 月 27 日消息，鸿海扩大电动车全球布局之际，同步冲刺既有苹果代工业务。据悉苹果 iPhone 14 系列新机最快 8 月初量产，最大组装基地鸿海郑州厂扩大招工。

根据鸿海郑州厂发布的信息，这次招工除了一般人员之外，还向见习生招手，并给予推荐奖金人民币 6000 元，并欢迎离职员工重新加入生产行列，除了原职原薪返回工作岗位之外，还给予入职奖金人民币 5400 元。

IT之家了解到，据彭博社科技记者马克・古尔曼（Mark Gurman）6 月 26 日发文称，苹果将在 2022 年秋季至 2023 年上半年之间推出海量新品，至少包括四款 iPhone 14、三款 Apple Watch、几款配备 M2 和 M3 芯片的 Mac、该公司首款混合现实耳机、低端以及高端 iPad、新款 AirPods Pro、全新的 HomePod 和升级的 Apple TV 等。

据悉，今年秋天发布的所有新 iPhone 都将继续使用 Lightning 接口，但他预计苹果会在 2023 年过渡到 USB-C；而今年秋天发布的新款入门级 iPad 将配备 USB-C 接口，搭载 A14 芯片，支持 5G。