Gurman：苹果 iPhone14 系列将继续使用 Lightning 口，明年过渡到 USB-C

IT之家 6 月 26 日消息，彭博社科技记者马克・古尔曼（Mark Gurman）6 月 26 日发文称，苹果将在 2022 年秋季至 2023 年上半年之间推出海量新品，至少包括四款 iPhone 14、三款 Apple Watch、几款配备 M2 和 M3 芯片的 Mac、该公司首款混合现实耳机、低端以及高端 iPad、新款 AirPods Pro、全新的 HomePod 和升级的 Apple TV 等。

今年秋天发布的所有新 iPhone 都将继续使用 Lightning 接口，但他预计苹果会在 2023 年过渡到 USB-C；而今年秋天发布的新款入门级 iPad 将配备 USB-C 接口，搭载 A14 芯片，支持 5G。

关于 6 月正式发布的 M2 芯片，古尔曼表示，他被告知，苹果的混合现实头显将配备 M2 芯片和 16G 内存，另外苹果已经在开发 M3 芯片，计划最早在明年使用。

他认为，苹果 iPhone 14 Pro 系列主要的更新包括有史以来最强的 iPhone 前置摄像头、48MP 主摄为特色的新后置摄像头系统、更薄的边框、更快的 A16 芯片以及全新的“叹号屏”，相比 iPhone 14 两款基础版机型升级不可谓不大。

也就是说，代号为 D73 和 D74 的 Pro 系列手机将成为今年 iPhone 的重头戏，而非 Pro 的 iPhone 14 基础款（D27 和 D28）则稍微差强人意。毕竟这两款手机将使用与 iPhone 13 相同的 A15 芯片，不过 6.7 英寸的 Max 型号倒是有很多人期待。

他还表示，苹果 iPadOS16 的前台调度 (StageManager) 功能实际上无法满足苹果希望加强多任务处理能力的愿景，苹果需要为专业用户提供更专业的解决方案。不过，他确实认为这是对 iPad Pro 未来发展的一种探索。

他认为，苹果将在今年晚些时候发布新的 11 英寸和 12.9 英寸 iPad，配备 M2 芯片的全新 iPad，它们的代号为 J617 和 J620。据称，苹果表示他们有五款不同的 iPad 支持该接口（可能是指 M2），而今天能看到的只有三款（两款 M1 iPad Pro 和 iPad Air）。

他预计苹果会在未来一两年的某个时候发布一款显示屏更大的 iPad ，尺寸大约在 14 到 15 英寸之间，而且他也表示苹果 iPadOS16 的前台调度在这种大尺寸的设备上可能更有意义。

值得一提的是，苹果在 WWDC 上发布新款 M2 芯片后，除了 MacBook Air 和 13 英寸 MacBook Pro 外似乎并不着急。他表示苹果有其他几款正在研发中的核心产品，这些新品可能会比基于 M1 的 Mac 更早地到来。

以下是他的线人告知的 M2 Mac：

M2 Mac mini。

M2 Pro Mac mini。

M2 Pro 和 M2 Max 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro。

M2 Ultra 和 M2 Extreme Mac Pro。

在 Mac 和 iPad Pro 之外，他预计 M2 还会出现在苹果的 MR 头显上。线人跟他透露，该设备的最新内部版本已经运行了 M2 普通版，同时还有 16 GB 的 RAM。

此外，他还表示苹果已经在开发 M2 的继任者 M3 芯片，而且该公司计划最早在明年拿出该芯片，并将搭载与代号为 J513 的 13 英寸 MacBook Air，而 15 英寸 MacBook Air（J515）、一款代号为 J433 的新 iMac，以及一款目前仍处于早期开发阶段的 12 英寸笔记本电脑上。

拓展阅读：

《美国推动充电器统一，USB-C iPhone 有望成为强制性标准》

《Gurman：苹果正筹划 M2 Mac mini、M2 Extreme Mac Pro》

《曝苹果 iPhone 14 Pro 将支持 AOD 息屏显示，方便显示 iOS 16 新的锁屏小部件》