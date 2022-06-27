《赛马娘 Pretty Derby》繁体中文版今日上线，预约人数达 100 万

IT之家 6 月 27 日消息，由日本 Cygames 开发、小萌科技代理的热门养成游戏《赛马娘 Pretty Derby》繁体中文版今日（6 月 27 日）正式上线（点此查看官网）。

官方公布了繁体中文版上线的庆祝活动，训练员们可以获得“宝石”等各种礼物。因为此前预约达 100 万人，因此不止送大量宝石，还有一张 3 星角色自选券（起跑冲刺 ★ 3 交换券），玩家一开局就可以选择自己喜欢的 3 星角色。

IT之家了解到，《赛马娘 Pretty Derby》是日本知名游戏企业 Cygames 所推出的大型跨媒体企划，描写继承了日本实际存在的赛马的名称与灵魂，长有马耳朵与尾巴的美少女「赛马娘」们，与伙伴及训练员度过学园生活，并以称霸「闪耀系列赛」为目标而努力的故事。

在《赛马娘 Pretty Derby》的游戏中，玩家将扮演赛马娘的教育机关「特雷森学园」中的新人训练员，与专任赛马娘每天勤加训练、相处，两人三脚地一起以在竞赛取胜与实现梦想为目标，是一款养成模拟类游戏。在游戏中可以体验到青春洋溢的故事内容，个性迥异的赛马娘为了成为最强，以称霸「闪耀系列赛」为目标，与时为同伴、时为劲敌的其他赛马娘互相切磋砥砺。

官方还公布了繁体中文的界面，作为新人训练员的玩家们首先要选择赛马娘，配合培育方针来编排卡片，再依照赛马娘的资质选择适合的项目进行培育。

在培育过程中，还可以通过友情训练，让赛马娘达到飞跃性的成长。在特定的培育阶段，玩家们就可以带领赛马娘参加竞赛实现梦想。

在赛事中赢得胜利的赛马娘，就能站上「胜利演唱会」的舞台，多样的乐曲和舞台演出，赛马娘的胜利演唱将会嗨翻全场。

培育完成后的赛马娘，她们的意志和能力将可以由下一位赛马娘延续。除此之外，游戏中还有队伍竞赛、社团等系统，可以和各地的训练员对战，还可以参加社团与其他训练员交流心得，共同达成目标。