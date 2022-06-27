腾讯 QQ 回应大批账号被盗：用户扫描不法分子伪造的游戏登录二维码，今日凌晨陆续恢复正常

IT之家 6 月 27 日消息，昨日晚间，包括IT之家、微博等平台有大量用户反馈称今晚遇到了自己或是身边的朋友、家人、同事等被盗号的情况，被盗的账户会自动给好友和群发送不雅图片和赌博性内容。

今日，腾讯 QQ 官方回应：

6 月 26 日晚上 10 点左右，我们收到部分用户反馈 QQ 号码被盗。QQ 安全团队高度重视并立即展开调查，发现主要原因系用户扫描过不法分子伪造的游戏登录二维码并授权登录，该登录行为被黑产团伙劫持并记录，随后被不法分子利用发送不良图片广告。

确认原因后，我们第一时间组织安全技术力量，积极对抗黑产作恶，目前受影响范围已得到控制，受此事件影响的用户帐号也于今日凌晨陆续恢复正常使用。

对于给用户带来的不便，我们深表歉意！目前我们正在收集整理黑产团伙的犯罪证据，后续将根据需要配合有关部门开展工作，保护平台及用户的正当权益。在此，也提醒广大用户，不要扫描来源不明的二维码。在非常用环境下登录帐号时要提高安全警惕，防范帐号被盗风险。