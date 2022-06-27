消息称京东方在三星和 LG 的官司中获益，获得上百名韩国工程师

IT之家 6 月 27 日消息，据 BusinessKorea 报道，有分析人士称，在三星显示和 LG 显示关于 OLED 面板技术进行的长达 7 年的官司战中，有上百名韩国工程师入职了京东方。

6 月 23 日，日经亚洲报道到，有上百名韩国工程师为了更高的工资入职中国京东方，这些工程师目前正在致力于建设中国的 OLED 生产线。

IT之家了解到，此前有一名与 LG 显示合作的公司总裁被起诉，该总裁被指控在于 LG 显示联合开发 OLED 面板时泄露了商业机密。LG 称，该公司总裁在 2010 年 5 月通过电子邮件向三星显示的人员发送了关于 OLED 面板密封的技术数据。案件争论的焦点在于该面板密封数据是否属于商业机密。最终，法院裁定该密封技术数据的经济价值不能被确认，与 LG 显示合作的公司总裁洗脱了泄露商业机密的嫌疑，但是韩国显示器行业在人才资源方面遭受了重大打击。

据 BusinessKorea 报道，一位韩国显示器行业人员称，“由于中国已经在向 OLED 显示器强国成长，他们从韩国吸收了许多重要的人才和技术，韩国显示器工程师的外流已经达到了相当严重的程度。中国公司正在拼命吸引韩国工程师，提供三倍于他们目前工资的薪水。随着中国在全球 OLED 市场的影响力不断扩大，许多专家担心，由于中国的进步，韩国显示器制造商将在 OLED 显示器市场失去目前的地位”。

BusinessKorea 称，中国越来越凶猛的攻势使其显示器市场份额不断上升，担忧即将成为现实。特别是，中国已经中小型 OLED 面板市场取得长足进步，与大型面板相比，中小型面板的进入门槛相对较低。

根据市场研究公司 Omdia 的数据，此前三星显示几乎垄断了中小型 OLED 面板的市场，在 2017 年之前三星显示占据了 90% 以上的市场份额。然而，三星显示在去年第一季度的市场份额为 73.2%，LG 显示器为 14.3%，京东方为 7.3%，华星为 2.4%。Omdia 预测，今年韩国公司的市场份额可能滑落到 60% 的范围，中国的市场份额可能跃升到 27%。

BusinessKorea 称，目前 LG 显示在大型 OLED 面板市场享有 99.9% 市场份额，不过其地位也在遭受挑战。越来越多的韩国工程师试图加入中国公司。例如去年年底，LG 显示的一名员工就在试图将大型 OLED 面板的工艺蓝图等机密数据交给一家中国公司之前被调查机构逮捕，调查结果显示该员工是在居家工作时进入公司的内部网络后获得这些数据的。