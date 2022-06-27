AMD 新一代移动处理器爆料：游戏本型号 16 核 CPU，性能本型号 RTX 3060 级核显

IT之家 6 月 27 日消息，今天，RedGamingTech 放出了关于 AMD 新一代移动处理器“Phoenix”和“Dragon Range”的更多爆料信息，供大家参考。

首先来看 Dragon Range，这款 APU 面向游戏本，因此它的核显规模很小，只有 2 个 CU。该系列 APU 的核心数量如下：

R9 7980HX：16 核

R9 7900HX 12 核

R7 7800HX 8 核

R5 7600HX 6 核

再来看 Phoenix 系列 APU，该系列将仍采用了最高 8 核 CPU 的规格，但核显性能大增。爆料者认为 Phoenix 的核显将有 1536 流处理器，频率将达到 2.6 GHz 至 3 GHz，该系列功耗可达 60-70W，该性能模式下其核显将达到 RTX 3060 移动版的水平。此外，Phoenix 系列 APU 将支持 LPDDR5X-8400 内存，为核显提供更大的带宽。

还有消息称，AMD 现在用在独显上的无限缓存也将用在核显上。以下是外媒曝光的 Phoenix 结构图，仅供参考。

IT之家曾报道，在 2022 年 AMD 金融分析师日上，AMD 分享了新一代笔记本电脑处理器的路线图。如下图所示，AMD 新一代移动 CPU 代号“Phoenix Point”，采用 4nm 工艺、Zen4 架构，配备 RDNA3 GPU，拥有 AIE 引擎。