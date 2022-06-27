我国建设全球首个陆上商用小型反应堆

IT之家 6 月 27 日消息，据央视报道，我国自主研发的全球首个陆上商用小型反应堆“玲龙一号”示范工程正抓紧建设。

“玲龙一号”是全球首个通过国际原子能机构安全审查的小型反应堆，标志着我国在模块化小型堆技术上走在世界前列。今年以来，我国在核电领域有一批新技术、新装备相继取得突破。

科普：按照国际原子能机构的定义，小型堆是指电功率 30 万千瓦以下的反应堆。

IT之家了解到，玲龙一号（ACP100）是中核集团通过十余年自主研发，并具有自主知识产权的多功能模块化小型压水堆堆型，采取一体化布置，发电功率 12.5 万千瓦，建成后年发电量可达 10 亿千瓦时。

目前，中核集团在海南已建成我国最南端的核电基地，昌江核电等一批电力项目建成投产。这一项目也标志着我国在模块化小型堆技术上走在了世界前列。

据公开资料，“玲龙一号”于 2016 年 4 月成为全球首个通过国际原子能机构（IAEA）通用安全审查的小堆技术，于 2021 年 7 月 13 日在海南昌江正式开工，建设周期 58 个月，预计 2026 年建成。

中核集团表示，模块化小型堆技术拥有小型化、模块化、一体化、非能动的特点，其安全性高，建造周期短，部署灵活。这种核反应堆可以满足海水淡化、区域供电、工业供热等多种用途。

海南昌江多用途模块式小型堆科技示范工程（小型堆示范项目）预计建成后年发电量可达 10 亿千瓦时，满足 52.6 万户家庭生活所需。