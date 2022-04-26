中核集团宣布实现全球首次商用堆生产碳-14 同位素

IT之家 4 月 26 日消息，今日，中核集团官微宣布，全球首批商用堆碳-14 辐照生产靶件在秦山核电三厂 2 号重水堆机组入堆，开始商用堆生产碳-14 同位素，并预计将在 2024 年开始向市场供货。
IT之家了解到，该项目是秦山核电同位素生产基地建设首个医用同位素生产项目。
中核集团表示，碳-14 同位素广泛应用于农业、化学、医学、生物学等领域，是幽门螺旋杆菌检测、药代动力学研究、β 射线环境监测的首选示踪剂。目前，我国碳-14 供应全部依赖进口。
IT之家 4 月 26 日消息，今日，中核集团官微宣布，全球首批商用堆碳-14 辐照生产靶件在秦山核电三厂 2 号重水堆机组入堆，开始商用堆生产碳-14 同位素，并预计将在 2024 年开始向市场供货。
IT之家了解到，该项目是秦山核电同位素生产基地建设首个医用同位素生产项目。
中核集团表示，碳-14 同位素广泛应用于农业、化学、医学、生物学等领域，是幽门螺旋杆菌检测、药代动力学研究、β 射线环境监测的首选示踪剂。目前，我国碳-14 供应全部依赖进口。
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