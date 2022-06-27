分析师预计特斯拉 Q2 交付 24.2 万辆电动汽车，同比增长但环比下降

6 月 27 日消息，据外媒报道，瑞士信贷分析师预计，上海超级工厂 4 月份停产 3 周，将影响特斯拉二季度电动汽车的产量，进而影响交付量，预计较一季度会有明显下滑，但还是会高于去年同期。

从外媒的报道来看，瑞士信贷的两名分析师在给投资者的报告中表示，他们预计特斯拉二季度向消费者交付 24.2 万辆电动汽车。

按这一预期，特斯拉二季度的交付量，较一季度就将有明显下滑。今年一季度特斯拉生产 30.54 万辆电动汽车，交付超过 31 万辆。

一季度有两座新工厂投产，产能在持续提升的特斯拉，二季度的交付量预计环比明显下滑，与上海超级工厂在 4 月份停产有关，这一超级工厂在 4 月份停产 3 周。

分析师在他们的报告中表示，虽然上海超级工厂在复产之后很快就恢复到了正常产出水平，但他们还是认为停产导致在二季度少生产了 9 万辆电动汽车。

这两位分析师在他们的报告中还提到，马斯克在特斯拉一季度的财报分析师电话会议上，曾表示二季度的交付量与一季度基本相当或略低于一季度，但他们认为，上海超级工厂停产的时间长于预期，奥斯汀和柏林超级工厂的产能提升也较为缓慢，意味着特斯拉整体的产量有下降。

虽然预计特斯拉二季度的交付量较一季度有明显下滑，但就分析师给出的预期来看，较去年同期还是有增加。特斯拉披露的数据显示，他们在去年二季度生产 20.64 万辆电动汽车，向消费者交付 20.125 万辆。