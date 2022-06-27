三星 LTPS TFT micro LED 智能电视即将量产，售价更低约 53.6 万元起

IT之家 6 月 27 日消息，据 SamMobile 报道，三星正试图通过采用 LTPS TFT 面板，而不是使用当前的 PCB 方法，来降低 micro LED 电视的生产成本。这些首批 LTPS TFT microLED 电视可能会在今年年底上市，价格更加便宜。

报道称，三星现在计划在 2022 年第三季度开始生产新的 micro LED 电视。预计该公司将生产三种尺寸的电视型号：89 英寸、101 英寸和 114 英寸。

尽管三星努力通过改用 LTPS TFT 面板来降低 micro LED 的价格，但即将推出的三款电视仍将超过 1 亿韩元（约 77164 美元）。

据报道，三星基于 LTPS TFT 技术的小型 89 英寸 micro LED 电视将在韩国上市，售价约为 80000 美元（约 53.6 万元人民币）。

更大的型号不会便宜。101 英寸和 114 英寸型号的售价分别约为 90000 美元（约 60.3 万元人民币）和 100000 美元（约 67 万元人民币）。

三星似乎已经实现了目标，并且与上一代相比大幅降低了 micro LED 的价格。作为参考，现有的 110 英寸版本售价约为 130000 美元（约 87.1 万元人民币），110 英寸 The Wall 电视 micro LED 国行售价 1049999 元。

即便如此，micro LED 电视要接近 Neo QLED 的价格还有很长的路要走。