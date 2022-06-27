统一推送工委会开展移动金融消息推送标准制定

IT之家 6 月 27 日消息，据统一推送工委会官方消息，统一推送工委会将牵头研制《移动金融消息推送服务框架和技术要求》标准。

该标准将首先围绕移动金融应用消息推送服务的可靠性、时延、网络鲁棒性进行要求，同时作为一个开放框架，探索移动金融推送消息与终端的其它服务接口的交互并拓展新的业务模式，为我国的移动金融服务创新打造更好的基础设施。

官方表示，移动金融不仅是重要的用户服务，更是保障我国经济发展的关键基础业务。因此，相关技术的自主可控也尤为重要。同时，相关业务不仅需要满足我国国内用户的需求，也需要考虑到我国企业和居民海外服务的稳定性和安全性，为我国数字人民币结算等新型基础金融服务的开展提供便利。

统一推送工委会现正邀请移动金融应用主体企业、智能终端厂商、第三方推送服务商、金融科技相关服务商参与本标准的研制。

IT之家了解到，统一推送工委会现已制定了《T-UPA0002-2018 统一推送通道层接口规范》、《T-UPA0003-2019 统一推送技术要求和测试方法》等基础标准，对推送服务功能接口和推送服务性能提出了基线要求。上述系列标准，已得到了包括华为、小米、OPPO、vivo 在内的 15 家主流终端厂商的支持，并已经实现了主流 App 的全量适配。