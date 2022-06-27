欧拉开源社区新增新华三、超聚变和龙芯中科为理事会成员单位

IT之家 6 月 27 日消息，openEuler 官方宣布，在 2022 年 6 月 22 日召开的欧拉开源社区第二届理事会第二次会议上，经理事会决议，同意新华三技术有限公司、超聚变数字技术有限公司、龙芯中科技术股份有限公司成为欧拉开源社区第二届理事会成员单位。

2021 年 9 月 25 日，华为在全联接大会上发布了全新操作系统“openEuler 欧拉”。

IT之家了解到，openEuler 是一个开源、免费的 Linux 发行版平台，将通过开放的社区形式与全球的开发者共同构建软件生态体系。同时，openEuler 也是一个创新的平台，鼓励任何人在该平台上提出新想法、开拓新思路、实践新方案。

据介绍， 新华三（H3C）是紫光集团核心企业，业务覆盖 "芯-云-网-边-端" 全产业链, 拥有芯片、计算、存储、网络、5G、安全、终端等，新华三已经完成十余款服务器与 openEuler 的兼容性认证，将继续在内核开发及维护、服务器管理软件 BMC、通用模块维护方面在欧拉开源社区做贡献。

超聚变数字技术有限公司是一家全球领先的算力基础设施与算力服务提供者，已经完成十余款服务器与 openEuler 的兼容性认证，并且在 9 个 SIG 开展了技术贡献，将继续在兼容性、X86 性能、生态、云原生、安全等多领域持续贡献。

龙芯中科将在欧拉开源社区致力于 LoongArch 架构支持的研发，并研发龙芯 LoongArch 架构发行版，参与内核、编译器、音视频等专业领域的研发工作，为社区捐赠硬件资源，服务于研发、构建、测试等活动。