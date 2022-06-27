联想拯救者 Y9000K 游戏本官方测试，i9-12900HX 多核性能超上代 58%

IT之家 6 月 27 日消息，联想将在 6 月 30 日发布 Y9000K 旗舰游戏本，该系列游戏本将搭载英特尔 12 代酷睿 HX 系列处理器，官方对其性能进行了简要测试。

首先，官方表示，Y9000K 2022 就升级为全新的霜刃 Ultra 散热系统 4.0，液态金属导热材质（CPU）+ 全区的 VaporChamber 真空液冷系统将带来更强劲的性能释放，更稳定的温度表现。

官方测试了 i7-12800HX 和 i9-12900HX 两款处理器型号。

在开启了野兽模式后，i7-12800HX 单核 709，多核为 8680，而与之相比的 Y9000P 上的 H45 系列处理器 i7-12700H 则为 7388 分，多核提升达到 17%；

i9-12900HX 的单核成绩已经达到了 733，多核为 9015，相比上一代的旗舰移动处理器 i9-11980HK 单核提升了 15%，多核提升了 58%。甚至相比性能释放保守的 i9-12900KF 也略有优势，单核部分相差无几，多核分数提升 3%。

IT之家了解到，联想海外官网现已公布了联想新款 Y9000K 旗舰游戏本的配置信息，详情请见：

《联想新款 Y9000K 旗舰游戏本即将发布，详细配置公布》