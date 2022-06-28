马斯克强制员工坐班计划受挫：没地方办公，网也连不上

北京时间 6 月 28 日消息，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 此前要求员工必须回到办公室上班，否则就走人。但是，据特斯拉员工反映，马斯克的这一计划已经因为弗里蒙特工厂的办公空间不足而变得复杂化。

▲ 马斯克

几名不愿透露姓名的员工表示，他们在特斯拉弗里蒙特工厂的办公楼里找不到地方办公。一些人还表示，WiFi 信号太弱了，以至于他们无法在办公室工作。随着越来越多的员工返回公司上班，停车位也出现了短缺。在疫情暴发前，弗里蒙特工厂的员工一直乘坐班车上班。

自新冠大流行以来，特斯拉的员工总量已从 2019 年的大约 4.8 万人增加到去年的近 10 万人，增加了一倍多。但是，马斯克本月早些时候表示，他计划将特斯拉的全职员工削减 10%，原因是担心美国经济衰退。

一些员工称，由于办公空间问题，工厂的管理人员告诉他们每周来上班的时间要少于 5 天，这与马斯克在 5 月 31 日的要求存在直接冲突。马斯克当时在一封发给全公司的电子邮件中告诉高管们，他们必须每周至少在办公室工作 40 个小时，否则就辞职。今年 6 月 8 日，马斯克在工厂的一次会议上表示，他计划每周至少六天到办公室工作。