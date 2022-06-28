实际速度测试：苹果 M2 版 MacBook Pro 13 英寸 256GB SSD 性能堪忧， 比 M1 版慢达 50%

IT之家 6 月 28 日消息，苹果此前发布了搭载全新 M2 芯片的全新 MacBook Air 和 13 英寸 MacBook Pro 机型。13 英寸 MacBook Pro 已经上市开售。

基准测试表明，配备 M2 芯片的 MacBook Pro 13 英寸的 256GB SSD 存储性能比其 M1 同类产品要慢，现在 YouTube 博主 Max Tech 进行了实际压力测试表明，M2 MacBook Pro 13 英寸中的 256GB SSD 在日常使用中也表现不佳。

在涉及 Photoshop、Lightroom、Final Cut Pro、多任务处理和文件传输的多项使用测试中，配备 256GB SSD 和 8GB 内存 的 M2 MacBook Pro 比配备 256GB SSD 和 8GB 内存的 M1 MacBook Pro 慢。在多任务 RAM 测试中，M1 在打开多个应用程序的情况下始终更快加载内容。在 Lightroom 中打开应用程序的 50 张图像导出测试中，M1 再次更快，它能够在 3 分 36 秒内导出 50 张图像，而 M2 需要 4 分 12 秒。

在这些测试中，MacBook Pro 内置的 8GB 统一内存被各种进程使用，设备使用 SSD 作为虚拟内存。虚拟内存交换会导致整体系统性能变慢。

在 Max Tech 进行的所有性能压力测试中结果都是一致的，Max Tech 周六进行的基准测试也证明了同样的差异。M2 MacBook Pro 的读取速度约慢了 50% 左右，而写入速度约慢了 30% 左右。

13 英寸 MacBook Pro (M1/256GB) 读取速度：2900

13 英寸 MacBook Pro (M2/256GB) 读取速度：1446

13 英寸 MacBook Pro (M1/256GB) 写入速度：2215

13 英寸 MacBook Pro (M2/256GB) 写入速度：1463

Max Tech 将这种性能差异归因于苹果对 NAND 闪存的不同选择。在 M2 MacBook Pro 中，拥有单个 256GB 的 NAND 闪存存储芯片，而 M1 MacBook Pro 有 2 个 128GB 的 NAND 芯片。多个 NAND 芯片允许更快的并行速度，这可能是 M2 MacBook Pro 中 256GB SSD 性能下降的因素之一。

较慢的 SSD 性能似乎仅限于 M2 MacBook Pro 13 英寸 256GB SSD 版本，因为更高容量的设备没有表现出同样的问题。潜在的 MacBook Pro 购买者需要注意该性能问题，因为它可能影响实际的使用体验。

下面是视频：