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玩家喜闻乐见，Steam Deck 游戏掌机产量回升，每周发货量翻番

2022/6/28 7:55:04 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 6 月 28 日消息，Valve 的 PC 游戏掌机  Steam Deck 继续在 Steam 畅销榜上占据主导地位。然而，实际上这并不容易，因为 Valve Steam Deck 在开放预购后不久就遭遇了订单大幅延后。

现在好消息来了，可能是 COVID-19 疫情爆发和零部件短缺造成的生产困难终于开始消退，Valve 已宣布大幅提高其产品的运货率。

Valve 公司在一条推文中表示：“生产已经回升，从今天开始，我们每周的 Steam Deck 数量将增加一倍以上，”对于排队数月的用户来说看到了一些希望。

预订的用户可以前往 Steam 平台商店页面并登录，以查看他们的订单状态。

2022 年 Q2 订单确认电子邮件现已全部发送，更多潜在客户的预订转为正式订单。Valve 将从 6 月 30 日开始发出 Q3 预订订单。

随着越来越多的用户收到 Steam Deck 掌机，改装者也开始涌现。有用户甚至设法将更大的、“不受支持”的 SSD 塞进小型 PC 里，Valve 随后警告不要进行此类修改，此举可能会导致加热和电源问题。虽然 Steam Deck 主要硬件产量已大幅增加，但 Docking Station 的延迟仍未改善。

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关键词：Steam Deck游戏掌机

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