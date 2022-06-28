iQOO 10 系列传奇版外观曝光，黑白双色设计辨识度极高

IT之家 6 月 28 日消息，骁龙 8 + 旗舰平台新机 iQOO 10 系列有望近期发布，今天数码博主 @数码闲聊站 曝光了新机的传奇版，一起来看一下。

iQOO 数字旗舰系列每代新机都会推出一款传奇版，在配色和材质方面会跟普通版区分开来。从 @数码闲聊站 曝光的 iQOO 10 系列传奇版设计过程稿来看，新机依然保留了标志性的红黑蓝三色条设计，并且上黑下白的拼色设计辨识度极高，该博主还称真机整体比上一代更有质感。

IT之家了解到，昨天网上还流出了 iQOO 10 渲染图显示，整体跟上面的传奇版相同，也采用拼色设计，只是少了红黑蓝三色条。此外，iQOO 10 的影像模组相对 iQOO 9 有所缩小。

据 @数码闲聊站 此前的爆料，iQOO 10 系列至少包含标准版和 Pro 版两款机型，其中前者将采用一块支持 120Hz 高刷的 6.78 英寸 FHD 分辨率居中单孔 OLED 屏幕，并且支持 DC 调光。采用高通最近发布的骁龙 8+ 处理器，搭配 12GB 内存。后置主摄采用了 1/1.5 英寸大底的 5000 万像素摄像头，并且支持 120W 快充。而 iQOO 10 Pro 有望成为首款支持 200W 快充的旗舰机型，12 分钟左右即可充满电。

全新的 iQOO 10 系列将有望在 7 月份登场，具体时间还有待官方公布。