工信部杨旭东：加大政策支持力度，推动提升汽车芯片供给能力

IT之家 6 月 28 日消息，6 月 27 日至 29 日，2022 中国汽车供应链大会暨首届中国新能源智能网联汽车生态大会在湖北武汉经开区举办，本届大会主题为“融合创新、绿色发展 —— 打造中国汽车产业新生态”。

据上证报报道，在 6 月 28 日举办的大会主论坛上，工业和信息化部电子信息司副司长杨旭东发表致辞说，电子信息制造业和汽车制造业作为我国经济发展的两大重要支柱产业，发展迅速，供应链的辐射带动作用大，其中的支点就是汽车芯片。因为历史性周期性的市场需求、全球范围的集成电路供应紧张、国际国内的区域性疫情扰动等原因，近两年来，保持芯片的稳定供应一直是汽车供应链企业的关注焦点。

对于建立持续稳定的汽车芯片供应链，杨旭东提出几点建议：

一是希望汽车行业进一步关心和支持芯片企业和创新产品，加强多元化供应链建设，为提升汽车芯片技术能力提供强大应用牵引力。

二是希望集成电路企业抢抓机遇，选择汽车产业需求最迫切、技术基础较好的产品加大投入、加强研发，关注汽车企业的上车应用反馈，积累数据，加强适配改进。

三是希望研究机构、行业协会、联盟、高校等充分发挥公共服务作用，加强产业研究和共性技术研发，培育跨行业的复合型人才，促进产业链协同。

杨旭东表示，下一步，工业和信息化部将继续指导企业加大汽车芯片的技术攻关，推动汽车芯片生产线制造能力提升，指导车规级检测认证能力建设、加强优秀汽车芯片方案的推广应用，用好相关政策促进汽车芯片产品批量上车应用。同时，加大政策支持力度，发挥地方政府和行业龙头企业的关键作用，推动提升汽车芯片供给能力，特别是在新能源、智能网联、自动驾驶等领域抢抓机遇，聚力突破，支撑汽车产业高质量发展。

IT之家了解到，昨日，工信部装备工业一司副司长郭守刚在 2022 中国汽车供应链大会暨首届中国新能源智能网联汽车生态大会上也表示，工信部将坚持“供需两侧发力”思路，锚定电动化、智能化、网联化发展大势，兼顾效率与安全，不断增强供应链产业链韧性，推动新型产业生态构建，努力推动汽车产业高质量发展。下一步，工信部将持续关注汽车芯片供需情况，进一步畅通芯片产供信息渠道，完善上下游合作机制，支持行业企业自愿进行库存调配、产品拆借等；梳理急需汽车芯片产品清单，引导整车、零部件和芯片企业协同创新，支持芯片企业加快扩充产能、提升供给能力；编制发布汽车芯片技术标准体系，加快建立完善第三方检测服务能力，研究设立汽车芯片专用险种，进一步创造良好发展环境。