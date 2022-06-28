业内：显示驱动 IC 下半年价格将进一步下跌，Q3 厂商毛利率或大幅修正

业内人士透露，由于需求减少，尤其是面板行业的需求减少，显示驱动 IC（DDI）价格将在 2022 年下半年继续下滑。

据《电子时报》报道，该人士称，由于面板价格持续大幅下跌，面板制造商正以超出预期的规模调整其芯片库存，这可能迫使他们大幅削减 DDI 芯片订单。

除了面临出货挑战外，DDI 制造商还可能面临下游客户要求进一步降价的压力。消息人士补充称，一些客户甚至预计 DDI 制造商在第三季度至少会下调一次报价。

为了应对暗淡的商业前景，一些 DDI 供应商对 2022 年第二季度的业绩发出了警告。尽管大多数 DDI 供应商没有下调第二季度毛利率，但一些行业观察人士认为，第三季度毛利率可能会大幅修正。

对于第三季前景，DDI 制造商普遍认为，未来三个月不会出现旺季，因显示器客户和其他终端市场供应商继续大幅调整库存。

LCD 面板企业也对 2022 年下半年的前景表示悲观。此前，他们预计面板价格将在第二季度末见底，但现在他们只看到面板价格继续下跌。因此，他们将继续要求 DDI 供应商降低报价。

该人士指出，作为 2021 年芯片供应紧张的最大受益者，DDI 供应商必须应对下游客户的需求。面对逆风，一些 DDI 制造商减少了代工厂的开工订单，并努力改善产品结构，以减轻芯片价格下跌影响。