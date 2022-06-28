雷军晒出小米 12S 发布会邀请函：一瓶来自徕卡家乡的 Riesling 白葡萄酒，原汁原味

IT之家 6 月 28 日消息，小米官方今天宣布，小米影像战略升级暨小米 12S 新品发布会将在 7 月 4 日晚 19 点举行。今天上午，小米手机官方宣布，“小米 12S 系列 7 月 4 日，颠覆式升级，三杯齐发。”

据小米雷军透露，这次发布会邀请函包括一瓶来自徕卡家乡的 Riesling 白葡萄酒，“邀请朋友们共同品味。关键是来自徕卡家乡，原汁原味。”

小米手机表示，“时代的洗礼，让影像愈发经典。岁月的洗礼，让美酒愈发醇厚。”卡片上写着“移动影像新时代的决定性瞬间”，上有小米科技创始人、董事长兼首席执行官雷军和徕卡相机全球董事会主席 Dr. Andreas Kaufmann 的签名。

这瓶白葡萄酒用一张报纸裹着，上面印着小米 12S 系列新品手机拍摄的一张照片，摄于德国 韦茨拉尔 科隆，这里是徕卡原型机拍摄的第一张照片所拍的地点。

报纸上还有一些介绍，“小米与徕卡，在 5 月 23 日宣布达成全球影像战略合作，将徕卡百多年来的影像积淀，倾囊投入到了小米的新作品中。这是一次百年传奇影像与创新科技的融合，移动摄影新时代，就此拉开帷幕，Xiaomi 12S 系列，源自徕卡，原汁原味。”

小米 12S 系列将由小米 12S、小米 12S Pro、小米 12S Ultra 旗舰组成，爆料称，三款新机都将基于高通骁龙 8+ Gen 1 新旗舰平台，而小米 12S Pro 还将提供天玑 9000 版本，值得期待。

小米 12S Ultra 将会采用 6.7 英寸 Quad HD+ 分辨率 120Hz 刷新率的 AMOLED 屏，支持 LTPO 技术，将搭载高通骁龙 8+ Gen 1 移动平台，内置 4800mAh 电池，并支持 67W 有线快充和 50W 无线闪充。

此外，小米 12S Ultra 预计将配备 12GB 的 LPDDR5 RAM 和 512GB 的 UFS 3.1 存储，前置 20MP 摄像头，后置 5000 万主摄、4800 万超广角和 4800 万潜望长焦 ，而且还是与徕卡联合打造的影像系统，加入徕卡影像算法，支持 ToF 和激光自动对焦，预装 Android 12 系统。

根据官方海报显示，小米 12S Ultra 镜头周围有金色点缀，机身上显示白色徕卡 LEICA Logo。