小米 12S 系列官宣三杯齐发，12S Ultra 徕卡影像定位“移动影像旗舰新高度”

IT之家 6 月 28 日消息，小米官方今天宣布，小米影像战略升级暨小米 12S 新品发布会将在 7 月 4 日晚 19 点举行。今天上午，小米手机官方宣布，“小米 12S 系列 7 月 4 日，颠覆式升级，三杯齐发。”

其中小米官方定义如下：

12S 徕卡影像，小尺寸高端旗舰大升级

12S Pro 徕卡影像，2022 全新旗舰标准

12S Ultra 徕卡影像，移动影像旗舰新高度

小米雷军表示，“全新影像理念，小米影像未来发展方向，小米与徕卡联合研发的小米 12S 系列 ，一系列脱胎换骨的新体验，将从这里开始。”

小米 12S 系列将由小米 12S、小米 12S Pro、小米 12S Ultra 旗舰组成，爆料称，三款新机都将基于高通骁龙 8+ Gen 1 新旗舰平台，而小米 12S Pro 还将提供天玑 9000 版本，值得期待。

小米 12S Ultra 将会采用 6.7 英寸 Quad HD+ 分辨率 120Hz 刷新率的 AMOLED 屏，支持 LTPO 技术，将搭载高通骁龙 8+ Gen 1 移动平台，内置 4800mAh 电池，并支持 67W 有线快充和 50W 无线闪充。

此外，小米 12S Ultra 预计将配备 12GB 的 LPDDR5 RAM 和 512GB 的 UFS 3.1 存储，前置 20MP 摄像头，后置 5000 万主摄、4800 万超广角和 4800 万潜望长焦 ，而且还是与徕卡联合打造的影像系统，加入徕卡影像算法，支持 ToF 和激光自动对焦，预装 Android 12 系统。

根据官方海报显示，小米 12S Ultra 镜头周围有金色点缀，机身上显示白色徕卡 LEICA Logo。