HTC：2023 年将再推新手机，发展元宇宙有三阶段策略

IT之家 6 月 28 日消息，宏达电（HTC）今日下午举办了元宇宙平台 VIVERSE 的全新智能手机 HTC Desire 22 pro 新机发布会，据台媒经济日报报道，会后宏达电亚太区总经理黄昭颖接受采访时称，这款手机硬件相当有竞争力，有机会吸引既有粉丝与新用户群。该机在台湾上市后，七月还将在欧洲市场上市，日本市场会稍微晚一点。

黄昭颖还透露，宏达电下半年会推出手机、VR 等新配件，还有 5G 产品的计划，2023 年才有机会推出下一款新手机，“我们希望不要有延后以及变化”。

目前宏达电在硬件部分营收还是占大部分，不过黄昭颖指出，有越来越多的内容与服务伙伴参加，软件营收希望能逐年增加，“我们还是希望比较短时间有产生收益”，硬件 VR 这一块市场看增，但不会是爆炸成长、而是平稳稍微往上。

黄昭颖还透露，宏达电发展元宇宙有三阶段策略，为了要让用户快速进入元宇宙，第一阶段元宇宙将增加合作伙伴，第二阶段为方便消费者体验，第三阶段，则是希望元宇宙平台「VIVERSE」为会员订阅制，让企业营运从硬件转向软件服务发展。

IT之家了解到，今年 2 月 28 日，HTC Vive 正式公布了元宇宙品牌 Viverse，并在 2022 MWC 上公布了首则 Viverse 产品演示。根据官方的说法，Viverse 是 VIVE 虚拟现实愿景的下一篇章，Viverse 将提供无缝体验，用户可以在任何时间、任何地点使用平板电脑、PC、智能手机等多种硬件设备，通过浏览器来进入 Viverse。整个 Viverse 则通过 HTC 多年来投资的虚拟现实、增强现实、高速连接、人工智能与区块链技术实现。从宣传片中来看，Viverse 形态与此前 META 的《Horizon Worlds》、百度的《希壤》等十分相似，用户在其中拥有一个可自定义化的虚拟角色，并且 Viverse 中提供了众多场景，用户既可以其中一起聊天，也可以一同收看节目、参与演唱会等等。